Зеленський продовжує звільнення в СБУ: ще три укази
Президент Володимир Зеленський видав нові укази про звільнення керівництва Служби безпеки України.
Відповідні документи були опубліковані на сайті глави держави 31 травня.
Так, указом №342/2019 Зеленський звільнив з посади першого заступника Голови СБУ Віталія Малікова.
Крім того, указом №343/2019 він увільнив його від виконання обов’язків керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки.
Також президент звільнив з посади начальника головного управління СБУ у Києві та Київській області Олега Валендюка, про що говориться в указі №344/2019.
Нагадаємо:
- Раніше у п'ятницю президент Володимир Зеленський видав указ про звільнення начальника Головного слідчого управління Служби безпеки Григорія Остафійчука.
- 30 травня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення з посад двох міністрів і голови Служби безпеки.
- Голова Служби безпеки Василь Грицак заявив, що 20 травня він, його заступники та члени команди подадуть на розгляд Зеленському рапорти про своє звільнення.
- Наразі Грицак перебуває у відпустці, його обов’язки тимчасово виконує призначений президентом перший заступник голови Служби безпеки екс-очільник партії "Слуга народу" Іван Баканов.
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