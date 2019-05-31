Зеленський продовжує звільнення в СБУ: ще три укази

Президент Володимир Зеленський видав нові укази про звільнення керівництва Служби безпеки України.

Відповідні документи були опубліковані на сайті глави держави 31 травня.

Так, указом №342/2019 Зеленський звільнив з посади першого заступника Голови СБУ Віталія Малікова.

Крім того, указом №343/2019 він увільнив його від виконання обов’язків керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки.

Також президент звільнив з посади начальника головного управління СБУ у Києві та Київській області Олега Валендюка, про що говориться в указі №344/2019.

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