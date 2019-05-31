Зеленський продовжує звільнення в СБУ: ще три укази

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П'ятниця, 31 травня 2019, 15:57

Президент Володимир Зеленський видав нові укази про звільнення керівництва Служби безпеки України.

Відповідні документи були опубліковані на сайті глави держави 31 травня.

Так, указом  №342/2019 Зеленський звільнив з посади першого заступника Голови СБУ Віталія Малікова.

Крім того, указом №343/2019 він увільнив його від виконання обов’язків керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки.

Також президент звільнив з посади начальника головного управління СБУ у Києві та Київській області Олега Валендюка, про що говориться в указі №344/2019.

Нагадаємо:

  • Раніше у п'ятницю президент Володимир Зеленський видав указ про звільнення начальника Головного слідчого управління Служби безпеки Григорія Остафійчука.
  • 30 травня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення з посад двох міністрів і голови Служби безпеки.
  • Голова Служби безпеки Василь Грицак заявив, що 20 травня він, його заступники та члени команди подадуть на розгляд Зеленському рапорти про своє звільнення.
  • Наразі Грицак перебуває у відпустці, його обов’язки тимчасово виконує призначений президентом перший заступник голови Служби безпеки екс-очільник партії "Слуга народу" Іван Баканов.

Українська правда

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Теми: Зеленський президент укази СБУ


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