Зеленський звільнив ще одного керівника СБУ

"Звільнити Остафійчука Григорія Володимировича з посади начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України", - сказано у документі, опублікованому 31 травня.

Українська правда

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