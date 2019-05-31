Зеленський звільнив ще одного керівника СБУ
Президент Володимир Зеленський видав указ про звільнення начальника Головного слідчого управління Служби безпеки Григорія Остафійчука.
Відповідний указ №341/2019 опублікований на сайті глави держави.
"Звільнити Остафійчука Григорія Володимировича з посади начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України", - сказано у документі, опублікованому 31 травня.
Нагадаємо:
- П'ятий президент Петро Порошенко призначив головним слідчим СБУ Григорія Остафійчука у 2015 році.
- Громадський люстраційний комітет заявив, що Остафійчук, не тільки підпадає під люстрацію, але й має непояснені доходи. Активісти вимагали звільнити його.
- 30 травня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення з посад двох міністрів і голови Служби безпеки.
- Голова Служби безпеки Василь Грицак заявив, що 20 травня він, його заступники та члени команди подадуть на розгляд Зеленському рапорти про своє звільнення.
- Наразі Грицак перебуває у відпустці, його обов’язки тимчасово виконує призначений президентом перший заступник голови Служби безпеки екс-очільник партії "Слуга народу" Іван Баканов.
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