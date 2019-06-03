Зеленський пообіцяв покарання для винних у смерті 5-річного Кирила

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Понеділок, 3 червня 2019, 22:29
фото: прес-служба президента

Президент Володимир Зеленський обіцяє, що зробить все, аби поліцейські, винні у смерті 5-річного хлопчика Кирила, були за це покарані.

Про це він написав у Facebook.

"На жаль, усі зусилля медиків виявилися марними. 5-річний Кирило помер у лікарні. Звісно, ніщо у світі не може втішити рідних і близьких. Але я – як президент і як батько – хочу запевнити, що зроблю все, аби винні були покарані по справедливості", - каже президент.

"Жодного пом’якшення. Жодної спроби зам'яти цю справу. Ця трагедія має стати уроком", - наголосив він.

Нагадаємо:

  • 1 червня ДБР повідомило, що його слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького відділку поліції в Київській області 5-річному хлопчику.
  • Бабуся пораненого хлопчика розповіла, що поліцейські визнають свою вину, але не знають, хто з них попав у дитину, бо були дуже п'яні.
  • Двом працівникам патрульної поліції Переяслав-Хмельницького Київської області, які поцілили в дитину з вогнепальної зброї, повідомлено про підозру.
  • 3 червня хлопчик помер У Київському міському центрі дитячої нейрохірургії.
  • 3 червня під будівлею Міністерства внутрішніх справ у Києві зібралися обурені активісти з вимогою покарати поліцейських, які застрелили хлопчика.

Українська правда

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Теми: поліція Зеленський діти вбивство


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