Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський пообіцяв покарання для винних у смерті 5-річного Кирила

Понеділок, 3 червня 2019, 22:29
фото: прес-служба президента

Президент Володимир Зеленський обіцяє, що зробить все, аби поліцейські, винні у смерті 5-річного хлопчика Кирила, були за це покарані.

Про це він написав у Facebook.

"На жаль, усі зусилля медиків виявилися марними. 5-річний Кирило помер у лікарні. Звісно, ніщо у світі не може втішити рідних і близьких. Але я – як президент і як батько – хочу запевнити, що зроблю все, аби винні були покарані по справедливості", - каже президент.

"Жодного пом’якшення. Жодної спроби зам'яти цю справу. Ця трагедія має стати уроком", - наголосив він.

Нагадаємо:

  • 1 червня ДБР повідомило, що його слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького відділку поліції в Київській області 5-річному хлопчику.
  • Бабуся пораненого хлопчика розповіла, що поліцейські визнають свою вину, але не знають, хто з них попав у дитину, бо були дуже п'яні.
  • Двом працівникам патрульної поліції Переяслав-Хмельницького Київської області, які поцілили в дитину з вогнепальної зброї, повідомлено про підозру.
  • 3 червня хлопчик помер У Київському міському центрі дитячої нейрохірургії.
  • 3 червня під будівлею Міністерства внутрішніх справ у Києві зібралися обурені активісти з вимогою покарати поліцейських, які застрелили хлопчика.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяЗеленськийдітивбивство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Усі новини...
поліція
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов
На Одещині через отруєння алкоголем 4 людей загинули, 7 у лікарні
Останні новини
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
Уламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
15:08
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:07
Зеленський: Відсутність рішення про переговори щодо вступу в ЄС означатиме вето Путіна
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
Усі новини...
Реклама: