Через смерть хлопчика у Переяслав-Хмельницькому відсторонили голів поліції

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Понеділок, 3 червня 2019, 23:11

Через убивство хлопчика поліцейськими керівників Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київщини відсторонили від виконання службових обов’язків.

Про це повідомляє департамент комунікації Національної поліції України.

"Зараз вирішується питання щодо подальшого перебування цих керівників в лавах поліції", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підозрювані у смертельному пораненні 5-річного Кирила патрульні затримані і поміщені до ізолятора тимчасового тримання.

"Поліція доклала максимальних зусиль у збиранні доказів для слідчих попри те, що самі підозрювані особи – не сприяють слідству", - розповідають у департаменті.

Голова Нацполіції Сергій Князєв запевнив, що його орган "максимально сприятиме розслідуванню цієї трагедії" і він особисто "розраховує на найжорсткіше покарання для винних".

Нагадаємо:

  • 1 червня ДБР повідомило, що його слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького відділку поліції в Київській області 5-річному хлопчику.
  • Бабуся пораненого хлопчика розповіла, що поліцейські визнають свою вину, але не знають, хто з них попав у дитину, бо були дуже п'яні.
  • Двом працівникам патрульної поліції Переяслав-Хмельницького Київської області, які поцілили в дитину з вогнепальної зброї, повідомлено про підозру.
  • 3 червня хлопчик помер У Київському міському центрі дитячої нейрохірургії.
  • 3 червня під будівлею Міністерства внутрішніх справ у Києві зібралися обурені активісти з вимогою покарати поліцейських, які застрелили хлопчика.

Українська правда

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Теми: поліція діти вбивство


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