Через смерть хлопчика у Переяслав-Хмельницькому відсторонили голів поліції

Через убивство хлопчика поліцейськими керівників Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київщини відсторонили від виконання службових обов’язків.

Про це повідомляє департамент комунікації Національної поліції України.

"Зараз вирішується питання щодо подальшого перебування цих керівників в лавах поліції", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підозрювані у смертельному пораненні 5-річного Кирила патрульні затримані і поміщені до ізолятора тимчасового тримання.

"Поліція доклала максимальних зусиль у збиранні доказів для слідчих попри те, що самі підозрювані особи – не сприяють слідству", - розповідають у департаменті.

Голова Нацполіції Сергій Князєв запевнив, що його орган "максимально сприятиме розслідуванню цієї трагедії" і він особисто "розраховує на найжорсткіше покарання для винних".

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