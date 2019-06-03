Через смерть хлопчика у Переяслав-Хмельницькому відсторонили голів поліції
Через убивство хлопчика поліцейськими керівників Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київщини відсторонили від виконання службових обов’язків.
Про це повідомляє департамент комунікації Національної поліції України.
"Зараз вирішується питання щодо подальшого перебування цих керівників в лавах поліції", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що підозрювані у смертельному пораненні 5-річного Кирила патрульні затримані і поміщені до ізолятора тимчасового тримання.
"Поліція доклала максимальних зусиль у збиранні доказів для слідчих попри те, що самі підозрювані особи – не сприяють слідству", - розповідають у департаменті.
Голова Нацполіції Сергій Князєв запевнив, що його орган "максимально сприятиме розслідуванню цієї трагедії" і він особисто "розраховує на найжорсткіше покарання для винних".
Нагадаємо:
- 1 червня ДБР повідомило, що його слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького відділку поліції в Київській області 5-річному хлопчику.
- Бабуся пораненого хлопчика розповіла, що поліцейські визнають свою вину, але не знають, хто з них попав у дитину, бо були дуже п'яні.
- Двом працівникам патрульної поліції Переяслав-Хмельницького Київської області, які поцілили в дитину з вогнепальної зброї, повідомлено про підозру.
- 3 червня хлопчик помер У Київському міському центрі дитячої нейрохірургії.
- 3 червня під будівлею Міністерства внутрішніх справ у Києві зібралися обурені активісти з вимогою покарати поліцейських, які застрелили хлопчика.
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