Порошенко розповів, з ким говорив перед попереднім самітом G20

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Неділя, 30 червня 2019, 23:49

Екс-президент Петро Порошенко вважає, що Україну намагаються відтіснити на узбіччя міжнародної політики.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна" в неділю ввечері, пише "Інтерфакс-Україна".

"Прямо напередодні попереднього саміту "Великої двадцятки", який проходив в Буенос-Айресі, в Аргентині, я провів переговори з держсекретарем США Майком Помпео, тому що президент Трамп був у повітрі, саме летів до Буенос-Айреса. Це сталося відразу ж після акту агресії в Керченській протоці, коли наші кораблі були атаковані кораблями Російської Федерації", - розповів Порошенко.

"Відбулися переговори з генсеком НАТО, з канцлером Меркель, з Джастіном Трюдо і багатьма іншими членами "Великої двадцятки". І було погоджено спільне рішення за моєю участю в якості президента країни, поки не будуть відпущені наші кораблі і наші моряки - з Путіним ніхто не буде проводити переговори. Це слово було дотримане", - сказав екс-президент.

За його словами, "зараз Україну намагаються відтіснити на узбіччя міжнародної політики".

Нагадаємо:

  • 29 червня екс-президент Петро Порошенко висловив обурення обговоренням України іноземними лідерами без участі самої України. Зокрема, за його словами, зустріч президента США Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна на саміті Великої двадцятки в Японії у п’ятницю – "це перша, перед якою ніхто так і не подзвонив до Києва".
  • Під час зустрічі Путіна і Трампа на саміті G20 в Осаці обговорювалася, зокрема, тема України.
  • Путін у суботу заявив, що тема українських моряків піднімалася президентом США Дональдом Трампом в ході спілкування на G20 як одна з пріоритетних.

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Теми: Порошенко


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