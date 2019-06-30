Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко розповів, з ким говорив перед попереднім самітом G20

Неділя, 30 червня 2019, 23:49

Екс-президент Петро Порошенко вважає, що Україну намагаються відтіснити на узбіччя міжнародної політики.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна" в неділю ввечері, пише "Інтерфакс-Україна".

"Прямо напередодні попереднього саміту "Великої двадцятки", який проходив в Буенос-Айресі, в Аргентині, я провів переговори з держсекретарем США Майком Помпео, тому що президент Трамп був у повітрі, саме летів до Буенос-Айреса. Це сталося відразу ж після акту агресії в Керченській протоці, коли наші кораблі були атаковані кораблями Російської Федерації", - розповів Порошенко.

"Відбулися переговори з генсеком НАТО, з канцлером Меркель, з Джастіном Трюдо і багатьма іншими членами "Великої двадцятки". І було погоджено спільне рішення за моєю участю в якості президента країни, поки не будуть відпущені наші кораблі і наші моряки - з Путіним ніхто не буде проводити переговори. Це слово було дотримане", - сказав екс-президент.

За його словами, "зараз Україну намагаються відтіснити на узбіччя міжнародної політики".

Нагадаємо:

  • 29 червня екс-президент Петро Порошенко висловив обурення обговоренням України іноземними лідерами без участі самої України. Зокрема, за його словами, зустріч президента США Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна на саміті Великої двадцятки в Японії у п’ятницю – "це перша, перед якою ніхто так і не подзвонив до Києва".
  • Під час зустрічі Путіна і Трампа на саміті G20 в Осаці обговорювалася, зокрема, тема України.
  • Путін у суботу заявив, що тема українських моряків піднімалася президентом США Дональдом Трампом в ході спілкування на G20 як одна з пріоритетних.

Теми: Порошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
Уламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
15:08
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:07
Зеленський: Відсутність рішення про переговори щодо вступу в ЄС означатиме вето Путіна
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
Усі новини...
Реклама: