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Порошенко рассказал, с кем говорил перед предыдущим саммитом G20

Воскресенье, 30 июня 2019, 23:49

Экс-президент Петр Порошенко считает, что Украину пытаются оттеснить на обочину международной политики.

Об этом он заявил в эфире программы "Сегодня. Итоги" на телеканале "Украина" в воскресенье вечером, пишет "Интерфакс-Украина".

"Прямо накануне предыдущего саммита "Большой двадцатки", который проходил в Буэнос-Айресе, в Аргентине, я провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, потому что президент Трамп был в воздухе, как раз летел в Буэнос-Айрес. Это произошло сразу же после акта агрессии в Керченском проливе, когда наши корабли были атакованы кораблями Российской Федерации", - рассказал Порошенко.

"Состоялись переговоры с генсеком НАТО, с канцлером Меркель, с Джастином Трюдо и многими другими членами "Большой двадцатки". И было согласовано совместное решение с моим участием в качестве президента страны, пока не будут отпущены наши корабли и наши моряки - с Путиным никто не будет проводить переговоры. Это слово было соблюдено", - сказал экс-президент.

По его словам, "сейчас Украину пытаются оттеснить на обочину международной политики".

Напомним:

  • 29 июня экс-президент Петр Порошенко выразил возмущение обсуждением Украины иностранными лидерами без участия самой Украины. В частности, он сказал, что встреча президента США Дональда Трампа и России Владимира Путина на саммите Большой двадцатки в Японии в пятницу - "это первая, перед которой никто так и не позвонил в Киев".
  • Во время встречи Путина и Трампа на саммите G20 в Осаке обсуждалась, в частности, тема Украины.
  • В субботу Путин заявил, что тема украинских моряков поднималась президентом США Дональдом Трампом в ходе общения на G20 как одна из приоритетных.

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Темы: Порошенко
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