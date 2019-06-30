Порошенко рассказал, с кем говорил перед предыдущим саммитом G20

Экс-президент Петр Порошенко считает, что Украину пытаются оттеснить на обочину международной политики.

Об этом он заявил в эфире программы "Сегодня. Итоги" на телеканале "Украина" в воскресенье вечером, пишет "Интерфакс-Украина".

"Прямо накануне предыдущего саммита "Большой двадцатки", который проходил в Буэнос-Айресе, в Аргентине, я провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, потому что президент Трамп был в воздухе, как раз летел в Буэнос-Айрес. Это произошло сразу же после акта агрессии в Керченском проливе, когда наши корабли были атакованы кораблями Российской Федерации", - рассказал Порошенко.

"Состоялись переговоры с генсеком НАТО, с канцлером Меркель, с Джастином Трюдо и многими другими членами "Большой двадцатки". И было согласовано совместное решение с моим участием в качестве президента страны, пока не будут отпущены наши корабли и наши моряки - с Путиным никто не будет проводить переговоры. Это слово было соблюдено", - сказал экс-президент.

По его словам, "сейчас Украину пытаются оттеснить на обочину международной политики".

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