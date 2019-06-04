УІНП відповів Зеленському: пам’ятник Жукову мав бути знесений, правової колізії немає
Пам’ятники Георгію Жукову є символікою комуністичного режиму і до визначених законом винятків не належать. Знесений у Харкові пам’ятник мав бути демонтований.
Відсутність юридичної колізії з демонтажем пояснив юрист Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Сергій Рябенко, повідомляє прес-служба УІНП.
"Тут немає ніякої колізії. Згадані речницею президента винятки не можна застосувати до даної ситуації. Згідно Закону про декомунізацію (пп. "ґ" п. 4 ч. 1 ст. 1) символікою комуністичного режиму є в тому числі пам’ятники особам, які обіймали керівні посади. Жуков був першим заступником наркома оборони СРСР у 1942-44 роках та міністром оборони СРСР у 1955-57 роках, а отже обіймав керівні посади у вищих органах влади СРСР. Тому його пам’ятник є символікою комуністичного тоталітарного режиму", - розказав він.
"Закон (п.6 ст. 7) вимагає демонтувати такі об’єкти. А виняток щодо діячів науки і культури, очевидно, до Жукова не має ніякого стосунку", - підкреслив Рябенко.
Він також нагадав, що повернути проспекту генерала Григоренка у Харкові стару назву теж неможливо.
"Механізму "повернути" назву Жукова немає. Назвати наново — заборонено законом. Ця ініціатива суперечить частині шостій статті 3 Закону України "Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій". Винятки цієї частини не стосуються об’єктів топоніміки", пояснив юрист УІНП.
Нагадаємо:
- Прес-секретар президента України Володимира Зеленського заявила, що поточна ситуація в Харкові є "прикладом непродуманої гуманітарної політики, яка тривала останні кілька років".
- За її словами, у законі про декомунізацію є правова колізія: він передбачає знесення пам’ятників радянським діячам, але водночас там є пункти, згідно з якими винятками є діячі, які сприяли деокупації України від нацистів.
- Вона повідомила, що президент вважає, що "розв’язання подібних колізій в рамках закону є справою винятково територіальної громади міста". У Зеленського вважають ситуацію, що склалася, свідченням "нагальної необхідності запровадження процедур народовладдя та нової якості діалогу між владою і суспільством".
- Харківська поліція відкрила два кримінальних провадження у зв'язку зі знесенням у Харкові пам'ятника маршалу СРСР Георгію Жукову 2 червня.
- У неділю біля Палацу спорту в Харкові, де проходив з'їзд партії Геннадія Кернеса та Геннадія Труханова "Довіряй справам", відбулася акція протесту. Згодом учасники акції знесли пам'ятник Жукову.
- Мер Харкова Геннадій Кернес запевнив, що пам'ятник Жукову за його допомогою та фонду партії екс-регіонала Віталія Хомутинніка "Відродження" буде відновлено якнайшвидше.
- 9 травня Кернес закликав городян підтримати петицію про зворотне перейменування проспекту імені Петра Григоренка на проспект імені Маршала Жукова.
- Голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович нагадав, що порушення закону про декомунізацію представником влади карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.