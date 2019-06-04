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УІНП відповів Зеленському: пам’ятник Жукову мав бути знесений, правової колізії немає

Вівторок, 4 червня 2019, 03:39
УІНП відповів Зеленському: пам’ятник Жукову мав бути знесений, правової колізії немає

Пам’ятники Георгію Жукову є символікою комуністичного режиму і до визначених законом винятків не належать. Знесений у Харкові пам’ятник мав бути демонтований.

Відсутність юридичної колізії з демонтажем пояснив юрист Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Сергій Рябенко, повідомляє прес-служба УІНП.

"Тут немає ніякої колізії. Згадані речницею президента винятки не можна застосувати до даної ситуації. Згідно Закону про декомунізацію (пп. "ґ" п. 4 ч. 1 ст. 1)  символікою комуністичного режиму є в тому числі пам’ятники особам, які обіймали керівні посади. Жуков був першим заступником наркома оборони СРСР у 1942-44 роках та міністром оборони СРСР у 1955-57 роках, а отже обіймав керівні посади у вищих органах влади СРСР. Тому його пам’ятник є символікою комуністичного тоталітарного режиму", - розказав він.  

"Закон (п.6 ст. 7) вимагає демонтувати такі об’єкти. А виняток щодо діячів науки і культури, очевидно, до Жукова не має ніякого стосунку", - підкреслив Рябенко.

Він також нагадав, що повернути проспекту генерала Григоренка у Харкові стару назву теж неможливо.

"Механізму "повернути" назву Жукова немає. Назвати наново — заборонено законом. Ця ініціатива суперечить частині шостій статті 3 Закону України "Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій". Винятки цієї частини не стосуються об’єктів топоніміки", пояснив юрист УІНП.

Нагадаємо:

  • Прес-секретар президента України Володимира Зеленського заявила, що поточна ситуація в Харкові є "прикладом непродуманої гуманітарної політики, яка тривала останні кілька років".
  • Вона повідомила, що президент вважає, що "розв’язання подібних колізій в рамках закону є справою винятково територіальної громади міста". У Зеленського вважають ситуацію, що склалася, свідченням "нагальної необхідності запровадження процедур народовладдя та нової якості діалогу між владою і суспільством". 
  • Харківська поліція відкрила два кримінальних провадження у зв'язку зі знесенням у Харкові пам'ятника маршалу СРСР Георгію Жукову 2 червня.
  • У неділю біля Палацу спорту в Харкові, де проходив з'їзд партії Геннадія Кернеса та Геннадія Труханова "Довіряй справам", відбулася акція протесту. Згодом учасники акції знесли пам'ятник Жукову.
  • Мер Харкова Геннадій Кернес запевнив, що пам'ятник Жукову за його допомогою та фонду партії екс-регіонала Віталія Хомутинніка "Відродження" буде відновлено якнайшвидше.
  • 9 травня Кернес закликав городян підтримати петицію про зворотне перейменування проспекту імені Петра Григоренка на проспект імені Маршала Жукова.
  • Голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович нагадав, що порушення закону про декомунізацію представником влади карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

"Українська правда" у Threads

Теми: декомунізаціяЗеленськийХарків
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