Вакарчук хоче законодавчо врегулювати стосунки з РФ
Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що в Україні необхідно сформувати чітку політику щодо взаємовідносин з Росією.
Про це він сказав в програмі "Свобода слова" в ефірі телеканалу ICTV, передає "Інтерфакс-Україна".
"Я закликаю і президента, і його команду, і Верховну Раду, нарешті, розробити закон, який регулює всі відносини з Російською Федерацією, як з країною агресором", - сказав Вакарчук
За його словами, необхідно сформувати цілісну українську політику щодо Росії, без подвійних стандартів.
"У нас всюди подвійні стандарти. Ми не розуміємо, торгувати можна чи ні (з РФ - ред), їздити на концерти можна чи ні, треба чи не треба - і це питання не просто громадської дискусії. Парламент, президент і уряд мають взяти на себе відповідальність і виробити чітку політику України стосовно Росії, без подвійних стандартів", - підкреслив він.
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Нагадаємо:
- 16 травня Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії "Голос" і намір балотуватися у Верховну Раду.
- 24 травня "Голос" оприлюднив 10 вимог до кандидатів у нардепи, за якими буде формуватися виборчий список для участі у парламентських виборах.
- До команди Вакарчука вже увійшли Павло Кухта й Ярослав Железняк.
- 28 травня Вакарчук заявив, що його нова партія "Голос" не буде об’єднуватися з іншими політичними партіями.
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