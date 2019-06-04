Вакарчук хоче законодавчо врегулювати стосунки з РФ

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що в Україні необхідно сформувати чітку політику щодо взаємовідносин з Росією.

Про це він сказав в програмі "Свобода слова" в ефірі телеканалу ICTV, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я закликаю і президента, і його команду, і Верховну Раду, нарешті, розробити закон, який регулює всі відносини з Російською Федерацією, як з країною агресором", - сказав Вакарчук

За його словами, необхідно сформувати цілісну українську політику щодо Росії, без подвійних стандартів.

"У нас всюди подвійні стандарти. Ми не розуміємо, торгувати можна чи ні (з РФ - ред), їздити на концерти можна чи ні, треба чи не треба - і це питання не просто громадської дискусії. Парламент, президент і уряд мають взяти на себе відповідальність і виробити чітку політику України стосовно Росії, без подвійних стандартів", - підкреслив він.

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