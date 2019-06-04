У Вакарчука показали "автобус змін"
Партія співака і музиканта Святослава Вакарчука "Голос" опублікувала знімок автобусу, на якому прихильники партії вирушать у всеукраїнський тур.
Про це йдеться в дописі партії 4 червня у Facebook.
"Наші свіженькі автобуси вже готові вирушати. Стартуємо 7 червня з Києва! Вінниця 9 червня, Хмельницький 11 червня, Чернівці 12 червня, Івано-Франківськ 14 червня", - написали в "Голосі".
29 травня співак і музикант Святослав Вакарчук заявив, що з партією "Голос" їде у всеукраїнський "Тур змін".
Команда на підтримку партії Вакарчука вирушить в агітаційний тур у червні та відвідає понад 300 міст і містечок України.
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Нагадаємо:
- 16 травня Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії "Голос" і намір балотуватися у Верховну Раду.
- 24 травня "Голос" оприлюднив 10 вимог до кандидатів у нардепи, за якими буде формуватися виборчий список для участі у парламентських виборах.
- 30 травня Вакарчук включив до партійного списку, з яким піде на парламентські вибори, понад півсотні волонтерів своєї політсили.
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