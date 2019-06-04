У Вакарчука показали "автобус змін"

Партія співака і музиканта Святослава Вакарчука "Голос" опублікувала знімок автобусу, на якому прихильники партії вирушать у всеукраїнський тур.

Про це йдеться в дописі партії 4 червня у Facebook.

"Наші свіженькі автобуси вже готові вирушати. Стартуємо 7 червня з Києва! Вінниця 9 червня, Хмельницький 11 червня, Чернівці 12 червня, Івано-Франківськ 14 червня", - написали в "Голосі".

29 травня співак і музикант Святослав Вакарчук заявив, що з партією "Голос" їде у всеукраїнський "Тур змін".

Команда на підтримку партії Вакарчука вирушить в агітаційний тур у червні та відвідає понад 300 міст і містечок України.

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