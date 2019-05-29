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Вакарчук з "Голосом" їде у всеукраїнський тур

Середа, 29 травня 2019, 18:26

Співак і музикант Святослав Вакарчук заявив, що з партією "Голос" їде у всеукраїнський "Тур змін".

Відповідне відео він опублікував у Facebook.

"Я кличу вас в тур. Це буде великий тур змін з яким ми об’їдемо всю країну із заходу на схід, із півночі на південь", - анонсував очільник партії "Голос".

За його словами, буде "багато живого людського спілкування і багато рок-н-ролу".

"Якщо ви з нами – зголошуйтеся. Записуйтеся на сайт "ГолосЗмін.орг" і давайте змінимо нашу країну разом", - закликав Вакарчук.

У дописі він також опублікував запрошення та відкрив реєстрацію для волонтерів. 

Відзначається, що команда на підтримку партії Вакарчука вирушить в агітаційний тур у червні та відвідає понад 300 міст і містечок України.

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Нагадаємо:

  • 16 травня Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії "Голос" і намір балотуватися у Верховну Раду.
  • 24 травня "Голос" оприлюднив 10 вимог до кандидатів у нардепи, за якими буде формуватися виборчий список для участі у парламентських виборах.
  • До команди Вакарчука вже увійшли Павло Кухта й Ярослав Железняк.
  • 28 травня Вакарчук заявив, що його нова партія "Голос" не буде об’єднуватися з іншими політичними партіями.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ВакарчукпартіїВерховна РадавибориГолос
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