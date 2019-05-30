Вакарчук взяв у партійний список понад 50 волонтерів "Голосу"

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук включив до партійного списку, з яким піде на парламентські вибори, понад півсотні волонтерів своєї політсили.

Про це він сказав у відеозверненні у Facebook.

За словами Вакарчука, після перегляду анкет волонтерів та індивідуальних співбесід з ними, він зрозумів, "що там є не просто помічники, там є люди, які і є справжніми змінами".

"Саме тому партія "Голос" прийняла безпрецедентне для української політики рішення – ми пропонуємо нашим волонтерам ставати учасниками нашого передвиборного списку, з яким ми підемо на вибори у Раду", - сказав Вакарчук.

Наразі, за його словами, до списку вже відібрали понад 50 "цікавих і достойних кандидатів".

"І це тільки початок. І ми впевнені, що серед них багато лідерів, готових боротися від нашого імені на мажоритарних округах. Тож зголошуйтесь до нас, якщо ви відповідаєте знаменитим критеріям партії "Голос". Зробимо політику відкритою", - підсумував Вакарчук.

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