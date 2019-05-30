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Вакарчук взяв у партійний список понад 50 волонтерів "Голосу"

Четвер, 30 травня 2019, 17:25
Вакарчук взяв у партійний список понад 50 волонтерів Голосу

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук включив до партійного списку, з яким піде на парламентські вибори, понад півсотні волонтерів своєї політсили.

Про це він сказав у відеозверненні у Facebook.

За словами Вакарчука, після перегляду анкет волонтерів та індивідуальних співбесід з ними, він зрозумів, "що там є не просто помічники, там є люди, які і є справжніми змінами". 

"Саме тому партія "Голос" прийняла безпрецедентне для української політики рішення – ми пропонуємо нашим волонтерам ставати учасниками нашого передвиборного списку, з яким ми підемо на вибори у Раду", - сказав Вакарчук.

Наразі, за його словами, до списку вже відібрали понад 50 "цікавих і достойних кандидатів".

"І це тільки початок. І ми впевнені, що серед них багато лідерів, готових боротися від нашого імені на мажоритарних округах. Тож зголошуйтесь до нас, якщо ви відповідаєте знаменитим критеріям партії "Голос". Зробимо політику відкритою", - підсумував Вакарчук.  

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Нагадаємо:

  • 16 травня Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії "Голос" і намір балотуватися у Верховну Раду.
  • 24 травня "Голос" оприлюднив 10 вимог до кандидатів у нардепи, за якими буде формуватися виборчий список для участі у парламентських виборах.
  • До команди Вакарчука вже увійшли Павло Кухта й Ярослав Железняк.
  • 28 травня Вакарчук заявив, що його нова партія "Голос" не буде об’єднуватися з іншими політичними партіями.

Українська правда

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Теми: ВакарчукГолосвибориВерховна Рада
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