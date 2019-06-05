У ДБР пояснили, чому розслідують смерть хлопчика як умисне вбивство

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба розповів, чому правоохоронці розслідують смерть 5-річного Кирила Тлявова як умисне вбивство.

Про це він заявив під час звіту про хід розслідування 5 червня.

"Чому саме 115 стаття ККУ (умисне вбивство)? Затримані поліцейські – це особи, які в силу виконання своїх повноважень, обізнані з поводженням, з наслідками застосування зброї і це найважливіший момент", - сказав Труба.

"Наступне. Вивчення місця події, вивчення всієї облстановки, а також з показань свідків було зроблено висновки про те, що підозрювані розуміли напрямок і можливу траєкторію, а також знали, що в цьому місці знаходяться діти, тому кваліфікація за погодженням з процесуальними керівниками була визначена як 115", - додав директор ДБР.

Крім того Труба розповів, що будуть розслідуватися дії поліцейських, які проводили попередній огляд місця події, адже у ЗМІ публікували інформацію, що за попереднім оглядом правоохоронців, дитина могла отримати пошкодження внаслідок падіння.

"На даний час є суспільний запит, є багато питань і правові підстави для того, щоб дати відповідь під час проведення слідчих дій, чи не було зроблено це умисно, чи працівники поліції умисно не мали наміру приховати злочин", - сказав Труба.

За його словами, у зв'язку з цим у ЄРДР внесли відомості за ст. 396 ККУ (умисне приховування злочину).

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