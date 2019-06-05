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У ДБР пояснили, чому розслідують смерть хлопчика як умисне вбивство

Середа, 5 червня 2019, 16:06
У ДБР пояснили, чому розслідують смерть хлопчика як умисне вбивство

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба розповів, чому правоохоронці розслідують смерть 5-річного Кирила Тлявова як умисне вбивство.

Про це він заявив під час звіту про хід розслідування 5 червня.

"Чому саме 115 стаття ККУ (умисне вбивство)? Затримані поліцейські – це особи, які в силу виконання своїх повноважень, обізнані з поводженням, з наслідками застосування зброї і це найважливіший момент", - сказав Труба.

"Наступне. Вивчення місця події, вивчення всієї облстановки, а також з показань свідків було зроблено висновки про те, що підозрювані розуміли напрямок і можливу траєкторію, а також знали, що в цьому місці знаходяться діти, тому кваліфікація за погодженням з процесуальними керівниками була визначена як 115", - додав директор ДБР.

Крім того Труба розповів, що будуть розслідуватися дії поліцейських, які проводили попередній огляд місця події, адже у ЗМІ публікували інформацію, що за попереднім оглядом правоохоронців, дитина могла отримати пошкодження внаслідок падіння.

"На даний час є суспільний запит, є багато питань і правові підстави для того, щоб дати відповідь під час проведення слідчих дій, чи не було зроблено це умисно, чи працівники поліції умисно не мали наміру приховати злочин", - сказав Труба. 

За його словами, у зв'язку з цим у ЄРДР внесли відомості за ст. 396 ККУ (умисне приховування злочину).

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Нагадаємо:

  • 3 червня Кирил Тлявов помер у Київському міському центрі дитячої нейрохірургії.
  • У хлопчика виявили кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку. 
  • За підозрою у вбивстві дитини затримали двох поліцейських: Івана Приходька та Володимира Петровця.
  • Петровця і Приходька 4 червня арештували на 2 місяці без права внесення застави. Вони не визнали своєї провини, відмовились свідчити у справі і проходити тест на алкоголь і сліди пороху.
  • За два дні після поранення дитини правоохоронцям оголосили підозру "в необережному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження за попередньою змовою групою осіб".
  • Однак пізніше, після смерті дитини, справу перекваліфікували на умисне вбивство

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вбивстводітиДБРполіція
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