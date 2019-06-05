У ДБР пояснили, чому розслідують смерть хлопчика як умисне вбивство

21179 переглядів
Середа, 5 червня 2019, 16:06

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба розповів, чому правоохоронці розслідують смерть 5-річного Кирила Тлявова як умисне вбивство.

Про це він заявив під час звіту про хід розслідування 5 червня.

"Чому саме 115 стаття ККУ (умисне вбивство)? Затримані поліцейські – це особи, які в силу виконання своїх повноважень, обізнані з поводженням, з наслідками застосування зброї і це найважливіший момент", - сказав Труба.

"Наступне. Вивчення місця події, вивчення всієї облстановки, а також з показань свідків було зроблено висновки про те, що підозрювані розуміли напрямок і можливу траєкторію, а також знали, що в цьому місці знаходяться діти, тому кваліфікація за погодженням з процесуальними керівниками була визначена як 115", - додав директор ДБР.

Крім того Труба розповів, що будуть розслідуватися дії поліцейських, які проводили попередній огляд місця події, адже у ЗМІ публікували інформацію, що за попереднім оглядом правоохоронців, дитина могла отримати пошкодження внаслідок падіння.

"На даний час є суспільний запит, є багато питань і правові підстави для того, щоб дати відповідь під час проведення слідчих дій, чи не було зроблено це умисно, чи працівники поліції умисно не мали наміру приховати злочин", - сказав Труба. 

За його словами, у зв'язку з цим у ЄРДР внесли відомості за ст. 396 ККУ (умисне приховування злочину).

Читайте також: Що відомо про вбивство 5-річного Кирила і затриманих поліцейських на сьогодні

Нагадаємо:

  • 3 червня Кирил Тлявов помер у Київському міському центрі дитячої нейрохірургії.
  • У хлопчика виявили кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку. 
  • За підозрою у вбивстві дитини затримали двох поліцейських: Івана Приходька та Володимира Петровця.
  • Петровця і Приходька 4 червня арештували на 2 місяці без права внесення застави. Вони не визнали своєї провини, відмовились свідчити у справі і проходити тест на алкоголь і сліди пороху.
  • За два дні після поранення дитини правоохоронцям оголосили підозру "в необережному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження за попередньою змовою групою осіб".
  • Однак пізніше, після смерті дитини, справу перекваліфікували на умисне вбивство

Альона Мазуренко, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: вбивство діти ДБР поліція


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Труба розповів про хід розслідування вбивства 5-річної дитини 5 червня 2019, 16:02
Серед підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика є жінка – Аваков 5 червня 2019, 14:19
Вбивство Кирила: підозрюваних звільняли з поліції, але їх поновив суд 4 червня 2019, 23:44
Усі новини
Головні новини
Кличко прокоментував інформацію про відмову Саакашвілі: Я свій жест зробив
Суд відпустив з-під варти головного підозрюваного у вбивстві "Сармата" - журналістка
КС визнав неконституційним обов’язкове е-декларування активістів
Зеленський відповів на петицію за свою відставку: Не можу
Усі новини
здоров'я

6 добрих звичок, якими не варто зловживати

екологія

4 додатки, щоб вашого сміття було менше

Діти

Щоб діти були щасливими, здоровими та успішними: гід для батьків