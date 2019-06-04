Вбивство дитини: Суд арештував другого підозрюваного

Про це повідомляє Громадське.

Голосіївський суд Києва арештував на 2 місяці без можливості внесення застави другого підозрюваного у вбивстві 5-річного хлопчика Кирила Тлявова поліцейського Володимира Петровця.

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