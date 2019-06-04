Суд арештував одного з підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика

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Вівторок, 4 червня 2019, 11:48
фото "Укрінформ"

Голосіївський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів (без права внесення застави) для патрульного поліцейського Івана Приходька, який є одним з підозрюваних у вбивстві п'ятирічного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому.

Відповідне рішення було ухвалено у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що прокурори стверджують, що саме Приходько здійснив постріл, який і став причиною загибелі дитини.

Повідомляється, що іншому підозрюваному запобіжний захід оберуть у вівторок пізніше.

 
фото "Укрінформу"

Як повідомляє "Укрінформ", таким чином було повністю задоволене клопотання прокурора прокуратури Київської області, який просив для Приходька арешт без права застави.

 
фото "Укрінформу"
 
фото "Укрінформу"

Повідомляється, що адвокат підозрюваного просив обрати йому у якості запобіжного заходу домашній арешт.

Нагадаємо:

  • 1 червня ДБР повідомило, що його слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького відділку поліції в Київській області 5-річному хлопчику.
  • Бабуся пораненого хлопчика розповіла, що поліцейські визнають свою вину, але не знають, хто з них попав у дитину, бо були дуже п'яні.
  • Двом працівникам патрульної поліції Переяслав-Хмельницького Київської області, які поцілили в дитину з вогнепальної зброї, повідомлено про підозру.
  • 3 червня хлопчик помер У Київському міському центрі дитячої нейрохірургії.
  • 3 червня під будівлею Міністерства внутрішніх справ у Києві зібралися обурені активісти з вимогою покарати поліцейських, які застрелили хлопчика.
  • Через убивство хлопчика поліцейськими керівників Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київщини відсторонили від виконання службових обов’язків.
  • Згодом голова поліції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку з посади у зв’язку із загибеллю 5-річного хлопчика, якого поранили поліцейські у Переяслав-Хмельницькому.
  • Фракції "Самопоміч" та "Батьківщина" вимагають викликати до Верховної Ради очільника Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова, голову Нацполіції Сергія Князєва та голову Держбюро розслідувань Романа Трубу щодо розслідування вбивства 5-річного хлопчика патрульними.
  • Як повідомили у прокуратурі у вівторок, дії працівників патрульної поліції Переяслав-Хмельницького, які з вогнепальної зброї убили 5-річного хлопчика, перекваліфікували на умисне вбивство малолітньої дитини за попередньою змовою. їм загрожує покарання аж до довічного ув'язнення.

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Теми: суд поліція вбивство арешт


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