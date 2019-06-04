Суд арештував одного з підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика
Голосіївський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів (без права внесення застави) для патрульного поліцейського Івана Приходька, який є одним з підозрюваних у вбивстві п'ятирічного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому.
Відповідне рішення було ухвалено у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".
Зазначається, що прокурори стверджують, що саме Приходько здійснив постріл, який і став причиною загибелі дитини.
Повідомляється, що іншому підозрюваному запобіжний захід оберуть у вівторок пізніше.
Як повідомляє "Укрінформ", таким чином було повністю задоволене клопотання прокурора прокуратури Київської області, який просив для Приходька арешт без права застави.
Повідомляється, що адвокат підозрюваного просив обрати йому у якості запобіжного заходу домашній арешт.
Нагадаємо:
- 1 червня ДБР повідомило, що його слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького відділку поліції в Київській області 5-річному хлопчику.
- Бабуся пораненого хлопчика розповіла, що поліцейські визнають свою вину, але не знають, хто з них попав у дитину, бо були дуже п'яні.
- Двом працівникам патрульної поліції Переяслав-Хмельницького Київської області, які поцілили в дитину з вогнепальної зброї, повідомлено про підозру.
- 3 червня хлопчик помер У Київському міському центрі дитячої нейрохірургії.
- 3 червня під будівлею Міністерства внутрішніх справ у Києві зібралися обурені активісти з вимогою покарати поліцейських, які застрелили хлопчика.
- Через убивство хлопчика поліцейськими керівників Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київщини відсторонили від виконання службових обов’язків.
- Згодом голова поліції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку з посади у зв’язку із загибеллю 5-річного хлопчика, якого поранили поліцейські у Переяслав-Хмельницькому.
- Фракції "Самопоміч" та "Батьківщина" вимагають викликати до Верховної Ради очільника Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова, голову Нацполіції Сергія Князєва та голову Держбюро розслідувань Романа Трубу щодо розслідування вбивства 5-річного хлопчика патрульними.
- Як повідомили у прокуратурі у вівторок, дії працівників патрульної поліції Переяслав-Хмельницького, які з вогнепальної зброї убили 5-річного хлопчика, перекваліфікували на умисне вбивство малолітньої дитини за попередньою змовою. їм загрожує покарання аж до довічного ув'язнення.