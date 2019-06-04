Суд арештував одного з підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика

Голосіївський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів (без права внесення застави) для патрульного поліцейського Івана Приходька, який є одним з підозрюваних у вбивстві п'ятирічного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому.

Відповідне рішення було ухвалено у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що прокурори стверджують, що саме Приходько здійснив постріл, який і став причиною загибелі дитини.

Повідомляється, що іншому підозрюваному запобіжний захід оберуть у вівторок пізніше.

фото "Укрінформу"

Як повідомляє "Укрінформ", таким чином було повністю задоволене клопотання прокурора прокуратури Київської області, який просив для Приходька арешт без права застави.

фото "Укрінформу" фото "Укрінформу"

Повідомляється, що адвокат підозрюваного просив обрати йому у якості запобіжного заходу домашній арешт.

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