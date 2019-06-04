Убивство дитини: підозрювані поліцейські відмовились свідчити
Підозрювані в убивстві 5-річної дитини правоохоронці Володимир Петровець та Іван Приходько відмовились свідчити у справі і відмовились проходити тест на алкоголь і сліди пороху.
Про це "Українській правді" повідомили адвокати арештованих патрульних.
"Мій клієнт на сьогоднішній день у зв’язку з тим, щоб його показання не були використані для притягнення до відповідальності його близьких осіб, він відмовився від показань", - сказав адвокат Володимира Петровця Андрій Козацький.
На запитання, з чого стріляли у день трагедії, захисник сказав, що його клієнт не давав дозволу розкривати адвокатську таємницю.
Про подібне заявив і адвокат іншого підозрюваного Івана Приходька Андрій Чичиркін.
"Ми не давали показань поки що. Бо сторона обвинувачення тричі змінювала підозру, клопотання до суду. Стороні обвинувачення було не до розслідування кримінального провадження", - сказав він.
"Станом на 31 травня відмовився від дачі показань мій підзахисний, коли ще не був моїм клієнтом, а після того навіть і не пропонували більше", - додав Чичиркін.
Обоє захисників кажуть, що підозрювані відмовились проходити освідування і взяття інших біологічних зразків.
"На рахунок освідування, слідчими органами не було здійснено ту процедуру, яка повинна була бути згідно з законодавством. Для того, щоб провести освідування і взяти біологічні зразки, потрібно пройти певну процесуальну процедуру, потрібна постанова прокурора, повинно бути складено протокол і повинні бути добровільна згода обстежуваної особи. Документів у прокурора і слідчого не було. Намагались йому запропонувати без моєї присутності, але він не міг зі мною проконсультуватися і вирішити самостійно, чи проходити це дослідження", - сказав захисник Петровця.
Козацький додав, що коли його підзахисному запропонували пройти освідування, то пройшло майже дві доби.
"Навіть коли б він пройшов цей тест чи здав якісь біологічні зразки, то все одно це б уже вони були необ’єктивні, бо пройшло декілька днів, великий час, щоб бути об’єктивним", - сказав адвокат.
Про подібне заявив і захисник Приходька.
"Освідування не проходили. Є визначена законом процедура. Там є певні документи. Якщо які процесуальні документи не вручався або вручався через 2 дні після події, то який смисл?" – сказав Чичиркін.
При цьому адвокати не змогли заперечити, що підозрювані у день трагедії могли вживати алкоголь.
"На рахунок цього, оскільки досудовим розслідуванням не встановлено точний час, коли було скоєно злочин, то в певний період часу, зі слів і з матеріалів справи, я знаю про те, що вони були тверезі, але чи були вони потім – я… вони знаходилися поза службою і кожен має право… може вживати алкоголь…", - сказав захисник Петровця.
"Такі факти (алкогольного сп’яніння – ред.) офіційно не встановлені. Є певні показання про те, що вживались алкогольні напої, але чи під час цих подій вони були в стані алкогольного сп’яніння, таких даних у мене немає. Це вони були поза службою, думаю, що кожен на вихідних може…", - додав адвокат Приходька.
Адвокати відзначили, що їхні підзахисні не визнають своєї провини.
"За його словами і з показань тих свідків, які є в матеріалах кримінального провадження, Петровець Володимир не здійснював постріли. Як можна визнати провину, якщо померла дитинка, а він батько 3 дітей і він стверджує, що пострілів не здійснював", - сказав Козацький.
На запитання, чи Петровець взагалі стріляв у той день, адвокат відзначив:
"Не знаю, як у той день, але в той період часу, який вказаний у повідомленні про підозру – там вказаний певний діапазон часу, – то в цей діапазон часу Петоровець пострілів не здійснював, а раніше чи пізніше (невідомо – ред.)".
На запитання, чи оскаржуватимуть рішення суду про взяття під варту, захисники відповіли, що ще не бачили повного тексу рішення і не знають мотивації судді.
"У нас є 5 діб на оскарження, я свою позицію буду погоджувати і потім будемо вирішувати. Наразі ще нема повного тексту. Рішення суду нас не влаштовувало, але маємо те, що маємо. Коли ознайомимося з повним рішенням, то прийомом рішення, чи будемо далі його оскаржувати, чи воно залишиться на 60 діб", - сказав Козацький.
На тому, що його клієнт не погоджується з арештом, наголосив і адвокат Приходька.
"Рішення, звичайно, не задовольняє ні мене, ні клієнта. Ми зараз не маємо повного тексту рішення. Якщо рішення буде обґрунтоване, то ми будемо оскаржувати з приводу того, що немає обґрунтованої підозри. А якщо рішення буде ґрунтуватися на якихось припущеннях чи домислах суду, то це будуть додаткові підстави для оскарження такого рішення", - сказав Чичиркін.
На прохання пояснити слова про відсутність обґрунтованої підозри, він сказав:
"Бо є два підозрюваних, одна куля і одне людське життя. У когось з учасників у будь-якому разі підозра необґрунтована. А в кого – це повинна сказати сторона обвинувачення".
Нагадаємо:
- 1 червня ДБР повідомило, що його слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького відділку поліції в Київській області 5-річному хлопчику.
- Працівники поліції спершу стверджували, що 31 травня близько 16 години четверо неповнолітніх дітей гуляли поруч з місцем свого проживання. Під час відпочинку 5-річний хлопчик з необережності послизнувся та впав на асфальтобетонне покриття та камінь, внаслідок чого отримав травму голови.
- Однак після операції стало відомо, що хлопчик не впав, а має проникаюче вогнепальне поранення.
- Після цього поліцейські провели додатковий огляд місця події і виявили "гільзи від патронів Флобера стаканчики та банки".
- У поліції Київщини 1 червня виклали свою версію подій, мовляв, працівник поліції, перебуваючи поза службою, на сусідньому дворі "пристрілював" рушницю і "випадково один постріл влучив на подвір’я, де в цей час гуляла дитина".
- За даними прокуратури, працівники патрульної поліції 31 травня під час відпочинку вживали спиртні напої,а потім вирішили розважитись, пострілявши з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах у місці, де могли перебувати люди.
- Правоохоронців, які стріляли, затримали, їм повідомили про підозру у необережному тяжкому тілесному ушкодженні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
- Бабуся пораненого хлопчика розповіла, що поліцейські визнають свою вину, але не знають, хто з них попав у дитину, бо були дуже п'яні.
- Двом працівникам патрульної поліції Переяслав-Хмельницького Київської області, які поцілили в дитину з вогнепальної зброї, повідомлено про підозру.
- 3 червня хлопчик помер у Київському міському центрі дитячої нейрохірургії.
- 3 червня під будівлею Міністерства внутрішніх справ у Києві зібралися обурені активісти з вимогою покарати поліцейських, які застрелили хлопчика.
- Через убивство хлопчика поліцейськими керівників Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київщини відсторонили від виконання службових обов’язків, а голова поліції Київської області Дмитро Ценов подав у відставку.
- Фракції "Самопоміч" та "Батьківщина" вимагають викликати до Верховної Ради очільника Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова, голову Нацполіції Сергія Князєва та голову Держбюро розслідувань Романа Трубу щодо розслідування вбивства 5-річного хлопчика патрульними.
- Як повідомили у прокуратурі у вівторок, дії працівників патрульної поліції Переяслав-Хмельницького, які з вогнепальної зброї убили 5-річного хлопчика, перекваліфікували на умисне вбивство малолітньої дитини за попередньою змовою. Їм загрожує покарання аж до довічного ув'язнення.
- 4 червня Голосіївський суд Києва арештував на 2 місяці без можливості внесення застави Івана Приходька, який є одним з підозрюваних у вбивстві п'ятирічного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому.
- Прокурори стверджують, що саме Приходько здійснив постріл, який і став причиною загибелі дитини.
- Такий же запобіжний захід суд обрав і іншому підозрюваному Володимиру Петровцю.