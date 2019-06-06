Вбивство хлопчика: Слідчі не вимагали експертиз на алкоголь і порох, бо був вихідний
Слідчі не звернулися до суду із клопотанням про проведення експертиз із підозрюваними у вбивстві 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому, оскільки був вихідний день.
Про це заявив керівник регіонального управління Держбюро розслідувань Руслан Марчук, пише Громадське.
Слідчі не звернулися до суду із клопотанням про примусове проведення експертизи на алкоголь та наявність слідів пороху на тілах поліцейських, яких підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому, оскільки це був вихідний (субота 1 червня) і вони вирішили, що суд не працює.
Зазначимо, що підозрювані Володимир Петровець та Іван Приходько відмовились свідчити й проходити тести на алкоголь та сліди пороху.
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Нагадаємо:
- 3 червня Кирил Тлявов помер у Київському міському центрі дитячої нейрохірургії.
- У хлопчика виявили кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.
- За підозрою у вбивстві дитини затримали двох поліцейських: Івана Приходька та Володимира Петровця.
- Петровця і Приходька 4 червня арештували на 2 місяці без права внесення застави. Вони не визнали своєї провини, відмовились свідчити у справі і проходити тест на алкоголь і сліди пороху.
- За два дні після поранення дитини правоохоронцям оголосили підозру "в необережному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження за попередньою змовою групою осіб".
- Однак пізніше, після смерті дитини, справу перекваліфікували на умисне вбивство.