Вбивство хлопчика: Слідчі не вимагали експертиз на алкоголь і порох, бо був вихідний

Слідчі не звернулися до суду із клопотанням про проведення експертиз із підозрюваними у вбивстві 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому, оскільки був вихідний день.

Про це заявив керівник регіонального управління Держбюро розслідувань Руслан Марчук, пише Громадське.

Слідчі не звернулися до суду із клопотанням про примусове проведення експертизи на алкоголь та наявність слідів пороху на тілах поліцейських, яких підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому, оскільки це був вихідний (субота 1 червня) і вони вирішили, що суд не працює.

Зазначимо, що підозрювані Володимир Петровець та Іван Приходько відмовились свідчити й проходити тести на алкоголь та сліди пороху.

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