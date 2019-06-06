Фракцію БПП покинув ще один нардеп

Народний депутат Олег Недава вийшов зі складу фракції "Блок Петра Порошенка".

Про це 6 червня під час ранкового засідання парламенту повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, пише "Укрінформ".

"До президії надійшла заява. Згідно з поданою заявою та відповідно до частини 3 статті 60 регламенту Верховної Ради повідомляю про вихід народного депутата Недави Олега зі складу депутатської фракції партії "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді", - сказала Геращенко.

Олег Недава

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