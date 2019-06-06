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Фракцію БПП покинув ще один нардеп

Четвер, 6 червня 2019, 13:29

Народний депутат Олег Недава вийшов зі складу фракції "Блок Петра Порошенка".

Про це 6 червня під час ранкового засідання парламенту повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, пише "Укрінформ".

"До президії надійшла заява. Згідно з поданою заявою та відповідно до частини 3 статті 60 регламенту Верховної Ради повідомляю про вихід народного депутата Недави Олега зі складу депутатської фракції партії "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді", - сказала Геращенко.

 
Олег Недава

Нагадаємо:

  • 28 травня оголосив про вихід з фракції "Блоку Петра Порошенка" заявив народний депутат Сергій Каплін.
  • 22 травня на позачерговому засіданні Верховної Ради було оголошено про вихід із фракції БПП Сергія Лещенка, Мустафи Найєма, Світлани Заліщук, Аркадія Корнацького. Заяви троє з них подавали ще в лютому.
  • 24 травня партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" змінила найменування на "Європейська солідарність".
  • Раніше політики з оточення Порошенка заявили, що не будуть приєднувати до нової партії та брати участь у виборах до Верховної Ради, бо дають місце молодим.
  • Зокрема, про це заявив Александр Грановський і Ігор Кононенко

Теми: Верховна РадапартіїПорошенко
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