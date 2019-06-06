Фракцію БПП покинув ще один нардеп
Четвер, 6 червня 2019, 13:29
Народний депутат Олег Недава вийшов зі складу фракції "Блок Петра Порошенка".
Про це 6 червня під час ранкового засідання парламенту повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, пише "Укрінформ".
"До президії надійшла заява. Згідно з поданою заявою та відповідно до частини 3 статті 60 регламенту Верховної Ради повідомляю про вихід народного депутата Недави Олега зі складу депутатської фракції партії "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді", - сказала Геращенко.
Нагадаємо:
- 28 травня оголосив про вихід з фракції "Блоку Петра Порошенка" заявив народний депутат Сергій Каплін.
- 22 травня на позачерговому засіданні Верховної Ради було оголошено про вихід із фракції БПП Сергія Лещенка, Мустафи Найєма, Світлани Заліщук, Аркадія Корнацького. Заяви троє з них подавали ще в лютому.
- 24 травня партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" змінила найменування на "Європейська солідарність".
- Раніше політики з оточення Порошенка заявили, що не будуть приєднувати до нової партії та брати участь у виборах до Верховної Ради, бо дають місце молодим.
- Зокрема, про це заявив Александр Грановський і Ігор Кононенко.