У фракції БПП стало ще на одного депутата менше
Голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив про вихід народного депутата Сергія Капліна з фракції "Блоку Петра Порошенка".
Це сталося перед закриттям ранкового засідання парламенту.
На цьому наполягав сам Каплін.
"Згідно з поданою заявою і відповідно до частини 3 статті 60 регламенту Верховної Ради повідомляю про вихід народного депутата України Капліна Сергія зі складу депутатської фракції "Блоку Петра Порошенка", – сказав Парубій.
Нагадаємо:
- 21 травня президент Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду 8 скликання на підставі відсутності коаліції.
- До того Сергій Каплін повторно оголосив про вихід із коаліції, нарікаючи, що його заяву не оголосили раніше.
- 22 травня на позачерговому засіданні Верховної Ради було оголошено про вихід із фракції БПП Сергія Лещенка, Мустафи Найєма, Світлани Заліщук, Аркадія Корнацького. Заяви троє з них подавали ще в лютому.
- За даними Лещенка, з’їзд БПП цього тижня планує позбавити їх депутатських мандатів.
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