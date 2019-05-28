У фракції БПП стало ще на одного депутата менше

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Вівторок, 28 травня 2019, 14:33

Голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив про вихід народного депутата Сергія Капліна з фракції "Блоку Петра Порошенка".

Це сталося перед закриттям ранкового засідання парламенту.

На цьому наполягав сам Каплін.

"Згідно з поданою заявою і відповідно до частини 3 статті 60 регламенту Верховної Ради повідомляю про вихід народного депутата України Капліна Сергія зі складу депутатської фракції "Блоку Петра Порошенка", – сказав Парубій.

Нагадаємо:

  • 21 травня президент Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду 8 скликання на підставі відсутності коаліції.
  • До того Сергій Каплін повторно оголосив про вихід із коаліції, нарікаючи, що його заяву не оголосили раніше.
  • 22 травня на позачерговому засіданні Верховної Ради було оголошено про вихід із фракції БПП Сергія Лещенка, Мустафи Найєма, Світлани Заліщук, Аркадія Корнацького. Заяви троє з них подавали ще в лютому.
  • За даними Лещенка, з’їзд БПП цього тижня планує позбавити їх депутатських мандатів.

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Теми: Верховна Рада БПП


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