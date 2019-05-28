У фракції БПП стало ще на одного депутата менше

Голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив про вихід народного депутата Сергія Капліна з фракції "Блоку Петра Порошенка".

Це сталося перед закриттям ранкового засідання парламенту.

На цьому наполягав сам Каплін.

"Згідно з поданою заявою і відповідно до частини 3 статті 60 регламенту Верховної Ради повідомляю про вихід народного депутата України Капліна Сергія зі складу депутатської фракції "Блоку Петра Порошенка", – сказав Парубій.

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