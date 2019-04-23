НАБУ перевірило свою причетність до справи Гладковського, але не каже результат

Національне антикорупційне бюро заявляє, що завершило службове розслідування щодо можливої причетності своїх співробітників до корупції в оборонній сфері.

Про це відомство повідомило у себе на сайті та на сторінці у Facebook.

Управління внутрішнього контролю перевіряло факти, викладені у розслідуванні журналістів BIHUS.INFO, про можливі неправомірні дії працівників бюро.

"Висновки розслідування надані Дисциплінарній комісії, яка прийматиме рішення щодо наявності в діях співробітника НАБУ складу дисциплінарного проступку", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що службове розслідування було розпочате 5 березня, "майже за тиждень до оприлюднення журналістами контроверсійних фактів", за ініціативи першого заступника Директора НАБУ Гізо Углави.

На час його проведення від виконання посадових обов’язків відсторонили у працівників, згаданих в оприлюдненому журналістами листуванні.

Розслідування тривало до 4 квітня. За це час 5 детективів провели 23 опитування, в тому числі, колишніх співробітників бюро, опрацювали понад 1000 аркушів документів.

Про результати перевірки мають також поінформувати Державне бюро розслідувань та Національне агентство з питань запобігання корупції.

Службове розслідування перевіряло події 2016-2017 року за 5 напрямками: листування НАБУ з "Укроборонпромом" та компанією "Оптимумспецдеталь" стосовно останньої; приховування матеріалів листування; можливе розголошення працівниками НАБУ даних листування стороннім особам; можливе отримання подарунків; можливі неправомірні дій під час розслідування справи щодо "Укрзалізниці".

Дисциплінарна комісія має скласти висновок, на підставі якого очільник НАБУ Артем Ситник ухвалить рішення, чи застосувати до підлеглих дисциплінарне стягнення.

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