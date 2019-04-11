У НАБУ заявляють, що САП наказала викреслити Гладковського з розслідування
В Національному антикорупційному бюро заявляють, що Спеціалізована антикорпційна прокуратура саботує розслідування щодо розкрадань в "Укроборонпромі", розпочате за матеріалами BIHUS.info.
Про це йдеться заяві НАБУ у Facebook.
"Після відкриття справ за фактами, викладеними у розслідуванні журналістів, НАБУ одразу ініціювало витребування в ГПУ кримінального провадження, яке, ймовірно, містить листування, оприлюднене ЗМІ. Проте без погодження з боку САП це зробити неможливо. Натомість САП майже місяць ігнорує цю ініціативу НАБУ, не вдаючись до жодних пояснень", - сказано у повідомленні.
В НАБУ заявили, що прокурорами САП "не надано жодної вказівки, окрім однієї і то – в усній формі: не згадувати у клопотаннях детективів, що скеруються до суду, прізвища Гладковського О.В. та інших осіб, які опубліковані в журналістському розслідуванні".
"Ситуація, що склалася, не тільки не сприяє всебічному та об’єктивному розслідуванню фактів корупції в оборонному комплексі, а й навпаки унеможливлює її. Натомість її використовують як інструмент політичного тиску на НАБУ, в тому числі з боку Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури", - сказано у заяві НАБУ.
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Молодший партнер президента: що відомо про бізнес Олега Гладковського
Нагадаємо:
- Видання "Bihus.info" у лютому-березні оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері.
- За даними журналістів, постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами організував 22-річний син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський. Його батько нібито щонайменше один раз отримував "відкат" у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, "зливали" справи по Гладковському за хабарі.
- 4 березня Порошенко звільнив Гладковського з РНБО.
- 6 березня президент заявив на засіданні Ради національної безпеки та оборони, що ініціює міжнародний аудиті комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну "Укроборонпром".
- Гладковський-молодший подав до суду на журналістів.
- 7 березня НАБУ провело обшуки у екс-першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони та його сина.
- Після оприлюднення журналістського розслідування ймовірним спільникам Гладковського, Жукову і Рогозі, оголосили підозри.
- Пізніше у прокуратурі заявили, що не бачать підстав для обрання запобіжних заходів Андрію Рогозі і Віталію Жукову, яких підозрюють у заниженні податків.
- 2 квітня Петро Порошенко звернувся до уряду, щоб організувати перевірку на поліграфі для усіх керівників державного концерну "Укроборонпром".
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