САП сказала, що не захищає Гладковського, і порадила НАБУ не служити богині брехні

Спеціалізована антикорупційна прокуратура стверджує, що не наказувала Національному антикорупційному бюро викреслити зі справи про розкрадання в оборонці колишнього бізнес-партнера президента Олега Гладковського.

Відповідну заяву САП оприлюднила на Facebook після звинувачень НАБУ.

"При виявленні будь-яких недоліків в роботі керівництво НАБ України, їх штатні підтримувачі всюди шукають славнозвісну "невістку", як правило, така роль відводиться прокурорам САП, суддям всіх рівнів, працівникам СБУ, поліції, депутатам, просто громадянам України та іншим, хто не підтримує генеральну лінію НАБ України", – відповіли у відомстві.

Прокурори кажуть, що в ході розслідування погодили 50 клопотань детективів про обшуки, в тому числі, в Олега та Ігоря Гладковських, посадовців "Укроборонпрому", контролерів підприємств-постачальників.

Також САП наполягає, що погодила 21 клопотання про доступ до речей і документів, 3 клопотання про арешт майна, затвердила постанову про витребування документів в іншого правоохоронного органу.

"Погоджуючи ці клопотання прокурор фактично розумів, що на 9 день після виходу в ефір сюжету Дениса Бігуса малоймовірно знайти якісь дані, що мають значення для кримінального провадження, однак надав згоду на їх проведення для повного, всебічного та об’єктивного дослідження матеріалів справи", – додали у прокуратурі.

Там також кажуть, що занепокоєння викликають розголошення інформації про обшуки в день їх проведення та "нерозуміння базових положень міжнародного законодавства та Конституції України щодо презумпції невинуватості" з боку НАБУ.

У САП дорікають антикорупційному бюро, що воно запізно взялось просити у військової прокуратури матеріали справи.

Також САП оприлюднила одне з клопотань у провадженні щодо розкрадання оборонки, щоб "спростувати твердження щодо "усних вказівок" про видалення окремих прізвищ".

"Працівники НАБУ варто бути служителями Феміди (давньогрецька богиня права – УП), а не богині Апате (богиня брехні – УП)", – сказали в антикорупційній прокуратурі.

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