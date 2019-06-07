Один із підозрюваних у вбивстві дитини тричі уник ротації на схід – Князєв

Один із поліцейських, яких підозрюють у вбивстві п’ятирічного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому, тричі уникав ротації на схід України.

Про це заявив голова Національної поліції Сергій Князєв в ефірі каналу "1+1", передає "Радіо Свобода".

Він нагадав, що поліцейські, які не пройшли переатестацію, але змогли поновитися на роботі через суд, мали пройти ротацію у Донецькій або Луганській області, частини яких наразі окуповані незаконними збройними формуваннями.

"Один із цих негідників поновився на службі у 2018 році. До речі, за моїм наказом всі поліцейські, які поновилися на службі, повинні пройти підвищення кваліфікації і в ротаційному порядку направляються на схід нашої держави, у Донецьку і Луганську область. Там завжди є що робити поліцейським, достатньо роботи", – сказав Князєв.

Однак один і підозрюваних, за його словами, ротацію не пройшов, хоча пропозицію отримував тричі.

"Один із цих негідників чомусь уник тричі ротаційного направлення на схід. І саме в травні поточного року був останній раз, коли йому вчергове запропонували їхати. Він приніс лікарняний на дату виїзду. До речі, виданий у тій самій районній лікарні, де померла дитина", – зазначив голова Нацполіції.

Читайте також Що відомо про вбивство 5-річного Кирила і затриманих поліцейських

Нагадаємо: