Один із підозрюваних у вбивстві дитини тричі уник ротації на схід – Князєв
Один із поліцейських, яких підозрюють у вбивстві п’ятирічного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому, тричі уникав ротації на схід України.
Про це заявив голова Національної поліції Сергій Князєв в ефірі каналу "1+1", передає "Радіо Свобода".
Він нагадав, що поліцейські, які не пройшли переатестацію, але змогли поновитися на роботі через суд, мали пройти ротацію у Донецькій або Луганській області, частини яких наразі окуповані незаконними збройними формуваннями.
"Один із цих негідників поновився на службі у 2018 році. До речі, за моїм наказом всі поліцейські, які поновилися на службі, повинні пройти підвищення кваліфікації і в ротаційному порядку направляються на схід нашої держави, у Донецьку і Луганську область. Там завжди є що робити поліцейським, достатньо роботи", – сказав Князєв.
Однак один і підозрюваних, за його словами, ротацію не пройшов, хоча пропозицію отримував тричі.
"Один із цих негідників чомусь уник тричі ротаційного направлення на схід. І саме в травні поточного року був останній раз, коли йому вчергове запропонували їхати. Він приніс лікарняний на дату виїзду. До речі, виданий у тій самій районній лікарні, де померла дитина", – зазначив голова Нацполіції.
Читайте також Що відомо про вбивство 5-річного Кирила і затриманих поліцейських
Нагадаємо:
- 31 травня двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому. Під час відпочинку чоловіки стріляли по металевих банках із вогнепальної зброї –і куля влучила у 5-0річного хлопчика в сусідньому дворі.
- 3 червня стало відомо, що 5-річний Кирило Тлявов помер у лікарні. 5 червня дитину поховали в її рідному місті.
- 6 червня стало відомо, що колишній начальник Нацполіції Київської області Дмитро Ценов, який пішов у відставку нібито через загибель дитини, став керівником поліції в зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не напише заяву про відставку, і не бачить сенсу у відставці голови Нацполіції України Сергія Князєва.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua