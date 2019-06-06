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Ценов, який поїхав на Донбас через вбивство дитини, очолить поліцію ООС

Четвер, 6 червня 2019, 11:29
Ценов, який поїхав на Донбас через вбивство дитини, очолить поліцію ООС

Начальник поліції Київської області Дмитро Ценов, якого відправили на Донбас після смерті 5-річної дитини, очолить в зоні проведення Операції об’єднаних сил поліцейські сили.

Про це 6 червня повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін у Facebook.

"Сьогодні зранку командуючому ООС генералу Олександру Сирському представив нового керівника поліцейських сил в зоні проведення Операції об’єднаних сил генерала Дмитра Ценова", - написав він.

 

За словами Аброськіна, в складі сил ООС на постійній основі несуть службу більше тисячі співробітників Національної поліції.

"Основне завдання - виявлення терористів, вилучення зброї та вибухівки, забезпечення громадського порядку", - додав він.

Читайте більше: Що відомо про вбивство 5-річного Кирила і затриманих поліцейських на сьогодні

Нагадаємо:

  • Ценов сам попросив направити його в зону проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.
  • 5 червня глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Ценов несе політичну відповідальність за дії своїх підлеглих, в результаті яких загинула п'ятирічна дитина в Переяславі-Хмельницькому і його відправлять на Донбас.
  • Також Аваков заявив, що не має наміру йти у відставку, але не знімає з себе політичної відповідальності.
  • 4 червня у великих містах України біля управлінь поліції пройшли масові пікети з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
  • Ситуація в суспільстві загострилася після трагедії в Пересяслав-Хмельницькому на Київщині, де від пострілу загинула 5-річна дитина.
  • 3 червня Кирил Тлявов помер у Київському міському центрі дитячої нейрохірургії.
  • У хлопчика виявили кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку. 
  • За підозрою у вбивстві дитини затримали двох поліцейських: Івана Приходька та Володимира Петровця.
  • Петровця і Приходька 4 червня арештували на 2 місяці без права внесення застави. Вони не визнали своєї провини, відмовились свідчити у справі і проходити тест на алкоголь і сліди пороху.

Українська правда

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Теми: поліціяООСАваковДонбасвбивство
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