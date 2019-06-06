Ценов, який поїхав на Донбас через вбивство дитини, очолить поліцію ООС
Начальник поліції Київської області Дмитро Ценов, якого відправили на Донбас після смерті 5-річної дитини, очолить в зоні проведення Операції об’єднаних сил поліцейські сили.
Про це 6 червня повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін у Facebook.
"Сьогодні зранку командуючому ООС генералу Олександру Сирському представив нового керівника поліцейських сил в зоні проведення Операції об’єднаних сил генерала Дмитра Ценова", - написав він.
За словами Аброськіна, в складі сил ООС на постійній основі несуть службу більше тисячі співробітників Національної поліції.
"Основне завдання - виявлення терористів, вилучення зброї та вибухівки, забезпечення громадського порядку", - додав він.
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Нагадаємо:
- Ценов сам попросив направити його в зону проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.
- 5 червня глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Ценов несе політичну відповідальність за дії своїх підлеглих, в результаті яких загинула п'ятирічна дитина в Переяславі-Хмельницькому і його відправлять на Донбас.
- Також Аваков заявив, що не має наміру йти у відставку, але не знімає з себе політичної відповідальності.
- 4 червня у великих містах України біля управлінь поліції пройшли масові пікети з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
- Ситуація в суспільстві загострилася після трагедії в Пересяслав-Хмельницькому на Київщині, де від пострілу загинула 5-річна дитина.
- 3 червня Кирил Тлявов помер у Київському міському центрі дитячої нейрохірургії.
- У хлопчика виявили кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.
- За підозрою у вбивстві дитини затримали двох поліцейських: Івана Приходька та Володимира Петровця.
- Петровця і Приходька 4 червня арештували на 2 місяці без права внесення застави. Вони не визнали своєї провини, відмовились свідчити у справі і проходити тест на алкоголь і сліди пороху.