Ценов, який поїхав на Донбас через вбивство дитини, очолить поліцію ООС

Начальник поліції Київської області Дмитро Ценов, якого відправили на Донбас після смерті 5-річної дитини, очолить в зоні проведення Операції об’єднаних сил поліцейські сили.

Про це 6 червня повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін у Facebook.

"Сьогодні зранку командуючому ООС генералу Олександру Сирському представив нового керівника поліцейських сил в зоні проведення Операції об’єднаних сил генерала Дмитра Ценова", - написав він.

За словами Аброськіна, в складі сил ООС на постійній основі несуть службу більше тисячі співробітників Національної поліції.

"Основне завдання - виявлення терористів, вилучення зброї та вибухівки, забезпечення громадського порядку", - додав він.

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