Суд завернув спробу Семочка поновитися в розвідці

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П'ятниця, 7 червня 2019, 13:27

Екс-заступник очільника Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко невчасно подав позов до Верховного cуду про незаконне звільнення президентом і має пояснити, чому не вклався у визначений законом термін.

Відповідна ухвала про залишення позовної заяви без руху знаходиться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Зазначається, що Семочко подав позов до суду пізніше як через місяць після звільнення і повинен попросити cуд подовжити термін подання позову або пояснити, чому не вклався у визначений законодавством термін.

"Для звернення до суду у справах щодо звільнення з публічної служби встановлюється місячний строк. У разі пропуску строку звернення позивач зобов`язаний додати до позову заяву про поновлення цього строку та докази поважності причин його пропуску", - зазначається в рішенні суду.

Крім того, в ухвалі суду вказано, що позивач не попросив чи не намагався попросити у президента оригінали указів про призначення і звільнення і не пояснив, з яких причин йому не вдалося цього зробити.

Водночас Семочко хотів, щоб ці документи витребував у президента сам суд.

Нагадаємо:

  • 23 травня Семочко подав позов до суду про незаконність указу президента. Петро Порошенко звільнив Семочка 12 квітня.
  • Тепер відповідачем у справі буде новий президент Володимир Зеленський.
  • Раніше журналісти оприлюднили інформацію, що сім'я Семочка нібито володіє трьома будинками загальною вартістю близько $8 млн, а родичі мають російські паспорти.
  • НАБУ відкрило справу Семочка за статтею "незаконне збагачення". Згодом в СБУ розпочали кримінальне провадження за статтею "державна зрада".

Українська правда

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Теми: Семочко Верховний суд розвідка


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