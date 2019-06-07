Суд завернув спробу Семочка поновитися в розвідці

Екс-заступник очільника Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко невчасно подав позов до Верховного cуду про незаконне звільнення президентом і має пояснити, чому не вклався у визначений законом термін.

Відповідна ухвала про залишення позовної заяви без руху знаходиться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Зазначається, що Семочко подав позов до суду пізніше як через місяць після звільнення і повинен попросити cуд подовжити термін подання позову або пояснити, чому не вклався у визначений законодавством термін.

"Для звернення до суду у справах щодо звільнення з публічної служби встановлюється місячний строк. У разі пропуску строку звернення позивач зобов`язаний додати до позову заяву про поновлення цього строку та докази поважності причин його пропуску", - зазначається в рішенні суду.

Крім того, в ухвалі суду вказано, що позивач не попросив чи не намагався попросити у президента оригінали указів про призначення і звільнення і не пояснив, з яких причин йому не вдалося цього зробити.

Водночас Семочко хотів, щоб ці документи витребував у президента сам суд.

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