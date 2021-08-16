ОАСК поновив Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки – ЗМІ

ООкружний адміністративний суд Києва відновив на посаді першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Джерело: пресслужба ОАСК в коментарі для LIGA.net

Деталі: Йдеться про рішення суду від 11 серпня. Проте наразі знайти його в Єдиному реєстрі судових рішень не вдалось. Ймовірно, його туди ще не внесли.

Інформацію про поновлення Семочка на посаді та у військовому званні підтвердили виданню у пресслужбі суду.

Що передувало: У січні 2021 року Верховний суд скасував указ Петра Порошенка про звільнення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка, але поновлювати його на цій посаді не став.

Передісторія: