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ОАСК поновив Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки – ЗМІ

Понеділок, 16 серпня 2021, 21:45
ОАСК поновив Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки – ЗМІ
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Окружний адміністративний суд Києва відновив на посаді першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. 

Джерело: пресслужба ОАСК в коментарі для LIGA.net

Деталі: Йдеться про рішення суду від 11 серпня. Проте наразі знайти його в Єдиному реєстрі судових рішень не вдалось. Ймовірно, його туди ще не внесли. 

Інформацію про поновлення Семочка на посаді та у військовому званні підтвердили виданню у пресслужбі суду. 

Що передувало: У січні 2021 року Верховний суд скасував указ Петра Порошенка про звільнення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка, але поновлювати його на цій посаді не став.

Передісторія: 

  • 23 травня 2019 року Семочко подав позов до суду про незаконність указу президента Петра Порошенка, який звільнив Семочка 12 квітня. Новим відповідачем у справі був новий президент Володимир Зеленський. 
  • Проте у 2020 році Верховний Суд залишив позов без розгляду. 
  • Семочко "набув популярності" після того, як журналісти оприлюднили інформацію, що його сім'я нібито володіє трьома будинками загальною вартістю близько $8 млн, а родичі мають російські паспорти.
  • НАБУ відкрило справу Семочка за статтею "незаконне збагачення". Згодом в СБУ розпочали кримінальне провадження за статтею "державна зрада".

"Українська правда" у Threads

Теми: СемочкоОАСК
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