ОАСК поновив Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки – ЗМІ
Понеділок, 16 серпня 2021, 21:45
Окружний адміністративний суд Києва відновив на посаді першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.
Джерело: пресслужба ОАСК в коментарі для LIGA.net
Деталі: Йдеться про рішення суду від 11 серпня. Проте наразі знайти його в Єдиному реєстрі судових рішень не вдалось. Ймовірно, його туди ще не внесли.
Інформацію про поновлення Семочка на посаді та у військовому званні підтвердили виданню у пресслужбі суду.
Що передувало: У січні 2021 року Верховний суд скасував указ Петра Порошенка про звільнення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка, але поновлювати його на цій посаді не став.
Передісторія:
- 23 травня 2019 року Семочко подав позов до суду про незаконність указу президента Петра Порошенка, який звільнив Семочка 12 квітня. Новим відповідачем у справі був новий президент Володимир Зеленський.
- Проте у 2020 році Верховний Суд залишив позов без розгляду.
- Семочко "набув популярності" після того, як журналісти оприлюднили інформацію, що його сім'я нібито володіє трьома будинками загальною вартістю близько $8 млн, а родичі мають російські паспорти.
- НАБУ відкрило справу Семочка за статтею "незаконне збагачення". Згодом в СБУ розпочали кримінальне провадження за статтею "державна зрада".