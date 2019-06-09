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Нардеп-втікач Онищенко теж хоче поборотися за місце в Раді

Неділя, 9 червня 2019, 20:08
Нардеп-втікач Онищенко теж хоче поборотися за місце в Раді

Народний депутат Олександр Онищенко, який втік з України, має намір повернутися і взяти участь у дострокових парламентських виборах.

Про це пише LIGA.net.

"Я йду по 93-му округу (Київська обл. - ред.)", - заявив Онищенко.

Для цього нардеп-утікач намір повернутися в Україну найближчим часом для подачі документів до Центрвиборчкому. 

Раніше Онищенко заявляв про свою готовність повернутися в Україну, щоб взяти участь у судовому процесі та повідомляв, що розглядає варіант участі у парламентських виборах. 

Також Онищенко заявляв, що має намір через суд домогтися переслідування екс-президента Порошенка через корупційні схеми.

Нагадаємо, 

  • Олександр Онищенко втік із України у 2016 році та перебуває у розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголошувати його в міжнародний розшук. Того ж року Верховна Рада позбавила нардепа імунітету.
  • Також Верховна Рада дала згоду на притягнення Онищенка до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. 
  • За даними НАБУ, Онищенко з поплічниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", що завдало державі збитків на суму понад 1,613 мільярда гривень.
  • Керівниками злочинного угрупування, крім самого депутата, вважаються його матір Інесса Кадирова і бізнесмен Валерій Постний.
  • За версією слідства, Онищенко причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству "Укргазвидобування" оцінюються у понад 740 мільйонів.
  • У лютому 2019 року у САП повідомили, що направили до суду обвинувальний акт у так званій "газовій справі" стосовно народного депутата та фінансового директора.
  • У березні 2019 року суд скасував арешт корпоративних прав фірми "Майдан-Плаза", яка фігурує у справі про розкрадання коштів нардепом-втікачем Олександром Онищенком.
  • Сам Онищенко заявляв, що перебуває в Іспанії і всі звинувачення у свою адресу відкидає.
  • Справу Онищенка скеровано до суду, перше засідання призначене на червень 2019.
  • 22 травня 2019 р. у Печерському суді мало відбутися судове засідання щодо так званої "газової справи Онищенка", на якому суд мав вирішити, чи знімати з розшуку Онищенка. 

"Українська правда" в Threads

Теми: ОнищенковибориВерховна Рада
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