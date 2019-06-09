Нардеп-втікач Онищенко теж хоче поборотися за місце в Раді

Народний депутат Олександр Онищенко, який втік з України, має намір повернутися і взяти участь у дострокових парламентських виборах.

Про це пише LIGA.net.

"Я йду по 93-му округу (Київська обл. - ред.)", - заявив Онищенко.

Для цього нардеп-утікач намір повернутися в Україну найближчим часом для подачі документів до Центрвиборчкому.

Раніше Онищенко заявляв про свою готовність повернутися в Україну, щоб взяти участь у судовому процесі та повідомляв, що розглядає варіант участі у парламентських виборах.

Також Онищенко заявляв, що має намір через суд домогтися переслідування екс-президента Порошенка через корупційні схеми.

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