Онищенко анонсував своє повернення в Україну та готується йти на вибори
Нардеп-утікач Олександр Онищенко заявив про готовність повернутися в Україну, щоб взяти участь у судовому процесі. Також він розглядає варіант участі у парламентських виборах.
Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".
"Я до Києва повернусь ще, я просто написав у судові органи, що готовий брати участь у своєму судовому процесі. Завтра (22 травня - ред.) у мене буде перше судове засідання, думаю, на друге уже я приїду. Думаю, 10 днів - два тижні", - сказав він.
Крім цього, Онищенко зазначив, що розглядає варіант участі в парламентських виборах, але не повідомив, з якою політичною силою.
Також він має намір через суд домогтися переслідування екс-президента Порошенка через корупційні схеми.
Нагадаємо:
- 22 травня у Печерському суді відбудеться засідання щодо так званої "газової справи Онищенка", на якому суд вирішить, чи знімати з розшуку народного депутата Олександра Онищенка, який хоче повернутись в Україну.
- За даними НАБУ, Онищенко з поплічниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", що завдало державі збитків на суму понад 1,613 мільярда гривень.
- Керівниками злочинного угрупування, крім самого депутата, вважаються його матір Інесса Кадирова і бізнесмен Валерій Постний.
- Онищенко втік із України у 2016 році та перебуває у розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголошувати його в міжнародний розшук. Того ж року Верховна Рада позбавила нардепа імунітету.
- 5 липня 2016 року, коли нардеп вже перебував за кордоном, Верховна Рада дала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.
- У липні 2018 року НАБУ повідомляла про завершення досудового розслідуваннящодо Онищенка. Детективи також викликали його на допит.
- За версією слідства, Онищенко причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству "Укргазвидобування" оцінюються у понад 740 мільйонів.
- У лютому 2019 року у САП повідомили, що направили до суду обвинувальний акт у так званій "газовій справі" стосовно народного депутата та фінансового директора.
- У березні 2019 року суд скасував арешт корпоративних прав фірми "Майдан-Плаза", яка фігурує у справі про розкрадання коштів нардепом-втікачем Олександром Онищенком.
- Сам Онищенко каже, що перебуває в Іспанії і всі звинувачення у свою адресу відкидає.
- Наразі справа Онищенка вже скерована до суду, перше засідання призначене на червень 2019.
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