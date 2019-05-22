Онищенко анонсував своє повернення в Україну та готується йти на вибори

Нардеп-утікач Олександр Онищенко заявив про готовність повернутися в Україну, щоб взяти участь у судовому процесі. Також він розглядає варіант участі у парламентських виборах.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Я до Києва повернусь ще, я просто написав у судові органи, що готовий брати участь у своєму судовому процесі. Завтра (22 травня - ред.) у мене буде перше судове засідання, думаю, на друге уже я приїду. Думаю, 10 днів - два тижні", - сказав він.

Крім цього, Онищенко зазначив, що розглядає варіант участі в парламентських виборах, але не повідомив, з якою політичною силою.

Також він має намір через суд домогтися переслідування екс-президента Порошенка через корупційні схеми.

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