Поліція затримала киян, які "мінували" Харків по інтернету
Понеділок, 1 липня 2019, 23:18
Правоохоронці Харківської області затримали в Києві двох жителів столиці, підозрюваних у масовому псевдомінуванні в Харкові.
Про це повідомляє Нацполіція в Харківській області.
Повідомляється, що затриманих підозрюють у розсилці через Інтернет завідомо неправдивих повідомлень про загрозу громадській безпеці в Харкові.
"За клопотанням органу попереднього розслідування стосовно підозрюваних суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 1 млн 440 тис. грн", - повідомили в прес-службі.
Досудове розслідування триває по ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу.
Крім того, зазначається, що затриманим загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.
Нагадаємо:
- В останні роки в Україні значно зросла кількість повідомлень про замінування.
- Часто "мінують" адміністративні будівлі, школи, ТРЦ, лікарні та аеропорти уКиєві, Харкові, Одесі, Миколаєві, Львові, Запоріжжі.
- Чимало повідомлень надходить про мінування київського метро
- Найчастіше вибухових предметів за вказаними адресами не знаходять.
Українська правда