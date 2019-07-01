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Поліція затримала киян, які "мінували" Харків по інтернету

Понеділок, 1 липня 2019, 23:18
Поліція затримала киян, які мінували Харків по інтернету
Нацполіція

Правоохоронці Харківської області затримали в Києві двох жителів столиці, підозрюваних у масовому псевдомінуванні в Харкові.

Про це повідомляє Нацполіція в Харківській області.

Повідомляється, що затриманих підозрюють у розсилці через Інтернет завідомо неправдивих повідомлень про загрозу громадській безпеці в Харкові.

 

"За клопотанням органу попереднього розслідування стосовно підозрюваних суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 1 млн 440 тис. грн", - повідомили в прес-службі.

Досудове розслідування триває по ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу.

Крім того, зазначається, що затриманим загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Нагадаємо:

  • В останні роки в Україні значно зросла кількість повідомлень про замінування.
  • Часто "мінують" адміністративні будівлі, школи, ТРЦ, лікарні та аеропорти уКиєвіХарковіОдесіМиколаєвіЛьвові, Запоріжжі.
  • Чимало повідомлень надходить про мінування київського метро
  • Найчастіше вибухових предметів за вказаними адресами не знаходять.

Українська правда
Теми: поліціятеракт
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