Поліція затримала киян, які "мінували" Харків по інтернету

Правоохоронці Харківської області затримали в Києві двох жителів столиці, підозрюваних у масовому псевдомінуванні в Харкові.

Про це повідомляє Нацполіція в Харківській області.

Повідомляється, що затриманих підозрюють у розсилці через Інтернет завідомо неправдивих повідомлень про загрозу громадській безпеці в Харкові.

"За клопотанням органу попереднього розслідування стосовно підозрюваних суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 1 млн 440 тис. грн", - повідомили в прес-службі.

Досудове розслідування триває по ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу.

Крім того, зазначається, що затриманим загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

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