Від Зеленського досі чекають зниження тарифів – опитування

Більше третини українців досі очікують від президента Володимира Зеленського вирішення питання про зниження тарифів на комунальні послуги.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 25 червня по 7 липня.

Опитаним пропонували дати три варіанти відповідей із запропонованих соціологами на запитання "Що ви хотіли б, щоб новий президент Володимир Зеленський зробив у свої перші 100 днів?".

Більше третини українців - 42,8% відповіли, що чекають від президента "зниження тарифів на комунальні послуги".

Також опитані хочуть, щоб Зеленський "подав у парламент законопроекти про зняття недоторканності з депутатів, суддів, президента" – 36,6% респондентів.

"Почати прямі переговори з Донецьком, Луганськом і Москвою про мирне врегулювання і припинення бойових дій на Сході України", - відповіли 33% опитаних.

Ще 31,4% опитаних закликають Зеленського "почати або ж прискорити розслідування найбільш резонансних корупційних злочинів".

Далі голоси розподілилися наступним чином скрін з опитування

Опитування проводилося з 25 червня по 7 липня серед 2004 респондентів віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% – для показників близьких до 25%, 2,0% – для показників близьких до 10%, 1,4% – для показників близьких до 5%.

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