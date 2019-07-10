Від Зеленського досі чекають зниження тарифів – опитування
Більше третини українців досі очікують від президента Володимира Зеленського вирішення питання про зниження тарифів на комунальні послуги.
Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 25 червня по 7 липня.
Опитаним пропонували дати три варіанти відповідей із запропонованих соціологами на запитання "Що ви хотіли б, щоб новий президент Володимир Зеленський зробив у свої перші 100 днів?".
Більше третини українців - 42,8% відповіли, що чекають від президента "зниження тарифів на комунальні послуги".
Також опитані хочуть, щоб Зеленський "подав у парламент законопроекти про зняття недоторканності з депутатів, суддів, президента" – 36,6% респондентів.
"Почати прямі переговори з Донецьком, Луганськом і Москвою про мирне врегулювання і припинення бойових дій на Сході України", - відповіли 33% опитаних.
Ще 31,4% опитаних закликають Зеленського "почати або ж прискорити розслідування найбільш резонансних корупційних злочинів".
Опитування проводилося з 25 червня по 7 липня серед 2004 респондентів віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% – для показників близьких до 25%, 2,0% – для показників близьких до 10%, 1,4% – для показників близьких до 5%.
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Нагадаємо:
- Під час президентської кампанії команда Зеленського використовувала задля агітації риторику на кшталт "Весна прийде - саджати будемо". Сам Зеленський ніколи відкрито не обіцяв, що знизить тарифи, але казав, що вони занадто високі для українців.
- Після перемоги на президентських виборах та вступу на посаду більшість респондентів у різних опитуваннях кажуть, що найбільше очікують від Зеленського зниження тарифів.
- Представник президента у Кабміні Андрій Герус в інтерв'ю BIHUS.info сказав, що Зеленський не давав прямих обіцянок знизити тарифи для населення, а говорив про це у "жартах" і "напівнатяках". Проте згодом Герус вибачився за свої слова.
- 26 червня Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону про зниження вартості електричної енергії.
- 20 червня Зеленський заявив, що домовився з олігархом Рінатом Ахметовим скасувати формулу "Роттердам+".
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