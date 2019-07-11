Гербст розповів, як сприймати заяву Путіна про домовленості з Обамою щодо України

Заява Путіна про те, що Обама нібито не виконав домовленостей щодо України у 2014 році не піддається аналізу, бо Путін не назвав жодної конкретики.

Про це у коментарі "Укрінформу" заявив колишній посол США в Києві, директор Євразійського центру "Атлантичної ради" Джон Гербст.

За його словами, така риторика президента РФ не має сенсу, оскільки Росія тоді вчинила пряму агресію, а Сполучені Штати почали карати її санкціями і підтримувати Україну.

"Це важко коментувати, бо Путін не каже, що обіцяв Обама", - зазначив Гербст.

"Що ми знаємо точно, це те, що РФ захопила і анексувала Крим та розв'язала незадекларовану війну на Донбасі.

Обама неодноразово пропонував Путіну відійти від цієї агресивної політики, а потім вжив заходів у відповідь на цю агресією - санкціями, усуненням Росії з "Великої вісімки", а також військовою підтримкою України", - заявив експерт.

Гербст підкреслив, що підтримка України зброєю могла би бути й більшою.

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