Гербст розповів, як сприймати заяву Путіна про домовленості з Обамою щодо України
Заява Путіна про те, що Обама нібито не виконав домовленостей щодо України у 2014 році не піддається аналізу, бо Путін не назвав жодної конкретики.
Про це у коментарі "Укрінформу" заявив колишній посол США в Києві, директор Євразійського центру "Атлантичної ради" Джон Гербст.
За його словами, така риторика президента РФ не має сенсу, оскільки Росія тоді вчинила пряму агресію, а Сполучені Штати почали карати її санкціями і підтримувати Україну.
"Це важко коментувати, бо Путін не каже, що обіцяв Обама", - зазначив Гербст.
"Що ми знаємо точно, це те, що РФ захопила і анексувала Крим та розв'язала незадекларовану війну на Донбасі.
Обама неодноразово пропонував Путіну відійти від цієї агресивної політики, а потім вжив заходів у відповідь на цю агресією - санкціями, усуненням Росії з "Великої вісімки", а також військовою підтримкою України", - заявив експерт.
Гербст підкреслив, що підтримка України зброєю могла би бути й більшою.
Нагадаємо:
- Президент РФ Володимир Путін заявив, що Сполучені Штати не виконали частину домовленостей щодо України, нібито досягнутих під час телефонної розмови з президентом США в 2014 році.