Хербст рассказал, как воспринимать заявление Путина о договоренностях с Обамой по Украине

Заявление Путина о том, что Обама якобы не выполнил договоренностей по Украине в 2014 году, не поддается анализу, потому что Путин не назвал никакой конкретики.

Об этом в комментарии "Укринформу" заявил бывший посол США в Киеве, директор Евразийского центра "Атлантического совета" Джон Хербст.

По его словам, такая риторика президента РФ не имеет смысла, поскольку Россия тогда сделала прямую агрессию, а Соединенные Штаты начали наказывать ее санкциями и поддерживать Украину.

"Это трудно комментировать, потому что Путин не говорит, что обещал Обама", - отметил Хербст.

"Что мы знаем точно, это то, что РФ захватила и аннексировала Крым и начала незадекларированную войну на Донбассе.

Обама неоднократно предлагал Путину уйти от этой агрессивной политики, а затем принял меры в ответ на эту агрессию - санкциями, устранением России из "Большой восьмерки", а также военной поддержкой Украины", - заявил эксперт.

Хербст подчеркнул, что поддержка Украины оружием могла бы быть и большей.

Напомним: