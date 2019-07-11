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Хербст рассказал, как воспринимать заявление Путина о договоренностях с Обамой по Украине

Четверг, 11 июля 2019, 03:49

Заявление Путина о том, что Обама якобы не выполнил договоренностей по Украине в 2014 году, не поддается анализу, потому что Путин не назвал никакой конкретики.

Об этом в комментарии "Укринформу" заявил бывший посол США в Киеве, директор Евразийского центра "Атлантического совета" Джон Хербст.

По его словам, такая риторика президента РФ не имеет смысла, поскольку Россия тогда сделала прямую агрессию, а Соединенные Штаты начали наказывать ее санкциями и поддерживать Украину.

"Это трудно комментировать, потому что Путин не говорит, что обещал Обама", - отметил Хербст.

"Что мы знаем точно, это то, что РФ захватила и аннексировала Крым и начала незадекларированную войну на Донбассе.

Обама неоднократно предлагал Путину уйти от этой агрессивной политики, а затем принял меры в ответ на эту агрессию - санкциями, устранением России из "Большой восьмерки", а также военной поддержкой Украины", - заявил эксперт.

Хербст подчеркнул, что поддержка Украины оружием могла бы быть и большей.

Напомним:

  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты не выполнили часть договоренностей касательно Украины, якобы достигнутых во время телефонного разговора с президентом США в 2014 году.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАРосcияПутинОбамаУкраина
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