У Зеленського готують систему цифрової ідентифікації громадян

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Четвер, 11 липня 2019, 12:43

Джерело: сайт офісу президента Володимира Зеленського

Радник президента Михайло Федоров запропонував на зустрічі з представниками МВС, ДМС та Мін’юсту запровадити в Україні систему цифрової ідентифікації громадян.

Пряма мова: "У світі цифрової економіки громадяни, бізнес, держава є учасниками невидимої взаємодії одне з одним через Інтернет і різноманітні онлайн-системи, а тому для встановлення довіри, здійснення відповідних транзакцій та отримання електронних послуг ідентифікація громадянина чи підприємства є важливим кроком".

"Завдяки цифровій ідентифікації вдасться зробити справжній ривок у розвитку".

Деталі: Федоров вважає, що відсутність єдиної системи ідентифікації в Україні віддаляє особу від державних інформаційних ресурсів і створює поле для зловживань і махінацій.

 
фото: ОП

Радник Зеленського стверджує, що це питання потребує вирішення ще з 2000 року, коли в Україні вперше почали з’являтися електронні системи взаємодії між державою та громадянином.

Федоров планує запропонувати ініціативу до обговорення на засіданні РНБО.

Розвиток цифрової ідентифікації потрібно буде гармонізувати з відповідними регламентами ЄС (eIDAS).

Чому це важливо: Запровадження цифрової ідентифікації разом із розвитком альтернативних BankID та MobileID надасть можливість змінити "паперову" систему та є ключовим елементом програм "Держава у смартфоні" та "Цифрова економіка".

Цифрові ідентифікатори громадян дадуть змогу реалізувати низку технологічних проектів. Зокрема, автоматичну верифікацію даних, електронний перепис населення, модернізацію сфери електронного підпису.

Історія питання: 

  • 12 червня в Адміністрації президента Володимира Зеленського відбулося перше експертне обговорення концепції "Держава у смартфоні".
  • На iForum Зеленський зізнався, що мріє про "державу у смартфоні".
  • 28 травня представник президента обговорив з міжнародними експертами реалізацію проекту електронного уряду. Планується усі державні послуги зосередити на одному сайті.

Українська правда

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Теми: Зеленський технології


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