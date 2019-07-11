У Зеленського готують систему цифрової ідентифікації громадян
Джерело: сайт офісу президента Володимира Зеленського
Радник президента Михайло Федоров запропонував на зустрічі з представниками МВС, ДМС та Мін’юсту запровадити в Україні систему цифрової ідентифікації громадян.
Пряма мова: "У світі цифрової економіки громадяни, бізнес, держава є учасниками невидимої взаємодії одне з одним через Інтернет і різноманітні онлайн-системи, а тому для встановлення довіри, здійснення відповідних транзакцій та отримання електронних послуг ідентифікація громадянина чи підприємства є важливим кроком".
"Завдяки цифровій ідентифікації вдасться зробити справжній ривок у розвитку".
Деталі: Федоров вважає, що відсутність єдиної системи ідентифікації в Україні віддаляє особу від державних інформаційних ресурсів і створює поле для зловживань і махінацій.
Радник Зеленського стверджує, що це питання потребує вирішення ще з 2000 року, коли в Україні вперше почали з’являтися електронні системи взаємодії між державою та громадянином.
Федоров планує запропонувати ініціативу до обговорення на засіданні РНБО.
Розвиток цифрової ідентифікації потрібно буде гармонізувати з відповідними регламентами ЄС (eIDAS).
Чому це важливо: Запровадження цифрової ідентифікації разом із розвитком альтернативних BankID та MobileID надасть можливість змінити "паперову" систему та є ключовим елементом програм "Держава у смартфоні" та "Цифрова економіка".
Цифрові ідентифікатори громадян дадуть змогу реалізувати низку технологічних проектів. Зокрема, автоматичну верифікацію даних, електронний перепис населення, модернізацію сфери електронного підпису.
Історія питання:
- 12 червня в Адміністрації президента Володимира Зеленського відбулося перше експертне обговорення концепції "Держава у смартфоні".
- На iForum Зеленський зізнався, що мріє про "державу у смартфоні".
- 28 травня представник президента обговорив з міжнародними експертами реалізацію проекту електронного уряду. Планується усі державні послуги зосередити на одному сайті.
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