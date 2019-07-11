У Зеленского готовят систему цифровой идентификации граждан

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Четверг, 11 июля 2019, 12:43

Источник: сайт офиса президента Владимира Зеленского

Советник президента Михаил Федоров предложил на встрече с представителями МВД, ГМС и Минюста ввести в Украине систему цифровой идентификации граждан.

Прямая речь: "В мире цифровой экономики граждане, бизнес, государство являются участниками невидимой взаимодействия друг с другом через Интернет и различные онлайн-системы, а поэтому для установления доверия, осуществление соответствующих транзакций и получения электронных услуг идентификация гражданина или предприятия является важным шагом".

"Благодаря цифровой идентификации удастся сделать настоящий рывок в развитии".

Детали: Федоров считает, что отсутствие единой системы идентификации в Украине отдаляет человека от государственных информационных ресурсов и создает поле для злоупотреблений и махинаций.

 
фото: ОП

Советник Зеленского утверждает, что этот вопрос требует решения еще с 2000 года, когда в Украине впервые начали появляться электронные системы взаимодействия между государством и гражданином.

Федоров планирует предложить инициативу к обсуждению на заседании СНБО.

Развитие цифровой идентификации важно гармонизировать с соответствующими регламентами ЕС (eIDAS).

Почему это важно: Введение такой системы вместе с развитием альтернативных BankID и MobileID позволит изменить "бумажную" систему и является ключевым элементом программ "Государство в смартфоне" и "Цифровая экономика".

Цифровые идентификаторы граждан позволят реализовать ряд технологических проектов. В частности, автоматическую верификацию данных, электронную перепись населения, модернизацию сферы электронной подписи.

История вопроса:

  • 12 июня в Администрации президента Владимира Зеленского состоялось первое экспертное обсуждение концепции "Государство в смартфоне".
  • На iForum Зеленский признался, что мечтает о "государстве в смартфоне".
  • 28 мая представитель президента обсудил с международными экспертами реализацию проекта электронного правительства. Планируется все государственные услуги сосредоточить на одном сайте.

Украинская правда

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Темы: Зеленский технологии


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