День народження Сенцова: МЗС вимагає від РФ звільнити бранця

638 переглядів
Субота, 13 липня 2019, 13:59

МЗС України у день народження політв'язня Олега Сенцова повторює вимогу звільнити незаконно затриманого і засудженого Росією українського режисера.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні український кінорежисер Олег Сенцов відзначає свій 43-й день народження. Він перебуває у російській в'язниці вже 6 років, незаконно затриманий і засуджений. Ми підтримуємо Олега і повторюємо вимогу звільнити його", - йдеться у заяві міністерства у офіційному Twitter-акаунті.

Написати листа Сенцову можна на сайті електронних листів Федеральної системи виконання покарань РФ, заповнивши форму та вказавши регіон "Ямало-Ненецький автономний округ", установа - ІК-8 Лабитнангі, отримувач - Сенцов Олег Геннадійович, рік народження - 1976. 

Нагадаємо,

  • На саміті Україна-ЄС президент Європейської ради Дональд Туск закликав Росію звільнити Сенцова та усіх незаконно затриманих в Росії і Криму українців.
  • Наступного тижня Європарламент нового скликання проведе дебати і голосування за резолюцію щодо українських політичних в’язнів Кремля, серед яких - Олег Сенцов. 
  • Українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали у Криму 10 травня 2014 року за звинуваченням у підготовці терактів. Українці категорично відкинули усі звинувачення.
  • Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, Сенцова – до 20.
  • У травні 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політичних в'язнів Кремля. Він відмовлявся від прийому їжі 145 днів і заявив про припинення голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування.
  • 21 грудня 2018 року стало відомо, що Сенцова перевели з медичної частини колонії в місті Лабитнангі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі "до загону для подальшого відбування покарання".
  • У грудні 2018 року Сенцову в Страсбурзі вручили премію імені Сахарова, нагороду замість нього отримала його сестра Наталія Каплан.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: політв'язні Сенцов Росія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Помилуваний в'язень Кремля розповів про катування в колоніях РФ 13 липня 2019, 12:10
Росію зобов’язали провести незалежний медогляд політв’язня Бекірова - адвокат  13 липня 2019, 00:46
Зеленський помилував політв’язня Кремля, який сидів в Україні 12 липня 2019, 18:12
Усі новини
Головні новини
ЦВК вперше опублікувала фото всіх мажоритарників
"Слуга народу" хоче провести засідання нової Ради вже у серпні
Націоналісти під будівлею СБУ вимагали посадити Медведчука
У Херсонщини з'явився новий керівник
Усі новини
здоров'я

7 шляхів скоротити кількість спиртного у своєму житті

поради

17 способів стати більш цікавою людиною

психологія

6 ознак, що людина на вас "запала" та ще три, що недоречно "впадаєте" ви