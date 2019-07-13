День народження Сенцова: МЗС вимагає від РФ звільнити бранця
Субота, 13 липня 2019, 13:59
МЗС України у день народження політв'язня Олега Сенцова повторює вимогу звільнити незаконно затриманого і засудженого Росією українського режисера.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Сьогодні український кінорежисер Олег Сенцов відзначає свій 43-й день народження. Він перебуває у російській в'язниці вже 6 років, незаконно затриманий і засуджений. Ми підтримуємо Олега і повторюємо вимогу звільнити його", - йдеться у заяві міністерства у офіційному Twitter-акаунті.
Написати листа Сенцову можна на сайті електронних листів Федеральної системи виконання покарань РФ, заповнивши форму та вказавши регіон "Ямало-Ненецький автономний округ", установа - ІК-8 Лабитнангі, отримувач - Сенцов Олег Геннадійович, рік народження - 1976.
Нагадаємо,
- На саміті Україна-ЄС президент Європейської ради Дональд Туск закликав Росію звільнити Сенцова та усіх незаконно затриманих в Росії і Криму українців.
- Наступного тижня Європарламент нового скликання проведе дебати і голосування за резолюцію щодо українських політичних в’язнів Кремля, серед яких - Олег Сенцов.
- Українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали у Криму 10 травня 2014 року за звинуваченням у підготовці терактів. Українці категорично відкинули усі звинувачення.
- Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, Сенцова – до 20.
- У травні 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політичних в'язнів Кремля. Він відмовлявся від прийому їжі 145 днів і заявив про припинення голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування.
- 21 грудня 2018 року стало відомо, що Сенцова перевели з медичної частини колонії в місті Лабитнангі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі "до загону для подальшого відбування покарання".
- У грудні 2018 року Сенцову в Страсбурзі вручили премію імені Сахарова, нагороду замість нього отримала його сестра Наталія Каплан.