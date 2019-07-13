День народження Сенцова: МЗС вимагає від РФ звільнити бранця

МЗС України у день народження політв'язня Олега Сенцова повторює вимогу звільнити незаконно затриманого і засудженого Росією українського режисера.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні український кінорежисер Олег Сенцов відзначає свій 43-й день народження. Він перебуває у російській в'язниці вже 6 років, незаконно затриманий і засуджений. Ми підтримуємо Олега і повторюємо вимогу звільнити його", - йдеться у заяві міністерства у офіційному Twitter-акаунті.

Написати листа Сенцову можна на сайті електронних листів Федеральної системи виконання покарань РФ, заповнивши форму та вказавши регіон "Ямало-Ненецький автономний округ", установа - ІК-8 Лабитнангі, отримувач - Сенцов Олег Геннадійович, рік народження - 1976.

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