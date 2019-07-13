День рождения Сенцова: МИД требует от РФ освободить политзаключенноо

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Суббота, 13 июля 2019, 13:59

МИД Украины в день рождения политзаключенного Олега Сенцова повторило требование к России освободить незаконно задержанного и осужденного в РФ украинского кинорежиссера.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сегодня украинский кинорежиссер Олег Сенцов отмечает свой 43-й день рождения. Он находится в российской тюрьме уже 6 лет, незаконно задержанный и осужденный. Мы поддерживаем Олега и повторяем требование освободить его", - говорится в заявлении министерства в официальном Twitter-аккаунте.

Написать письмо Сенцову можно на сайте электронных писем Федеральной системы исполнения наказаний РФ, заполнив форму и указав регион "Ямало-Ненецкий автономный округ", учреждение - ИК-8 Лабытнанги, получатель - Сенцов Олег Геннадьевич, год рождения - 1976.

Напомним,

  • На саммите Украина-ЕС президент Европейского совета Дональд Туск призвал Россию освободить украинского режиссера Олега Сенцова и всех украинцев, незаконно задержанных в России и Крыму.  
  • На следующей неделе Европарламент нового созыва проведет дебаты и голосование за резолюцию относительно украинских политзаключенных Кремля, среди которых и Олег Сенцов.

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Темы: политзаключенные Сенцов Росcия


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