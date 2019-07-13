День рождения Сенцова: МИД требует от РФ освободить политзаключенноо
МИД Украины в день рождения политзаключенного Олега Сенцова повторило требование к России освободить незаконно задержанного и осужденного в РФ украинского кинорежиссера.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Сегодня украинский кинорежиссер Олег Сенцов отмечает свой 43-й день рождения. Он находится в российской тюрьме уже 6 лет, незаконно задержанный и осужденный. Мы поддерживаем Олега и повторяем требование освободить его", - говорится в заявлении министерства в официальном Twitter-аккаунте.
Написать письмо Сенцову можно на сайте электронных писем Федеральной системы исполнения наказаний РФ, заполнив форму и указав регион "Ямало-Ненецкий автономный округ", учреждение - ИК-8 Лабытнанги, получатель - Сенцов Олег Геннадьевич, год рождения - 1976.
Напомним,
- На саммите Украина-ЕС президент Европейского совета Дональд Туск призвал Россию освободить украинского режиссера Олега Сенцова и всех украинцев, незаконно задержанных в России и Крыму.
- На следующей неделе Европарламент нового созыва проведет дебаты и голосование за резолюцию относительно украинских политзаключенных Кремля, среди которых и Олег Сенцов.
- Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 г. по обвинению в подготовке терактов. Украинцы категорически отвергли все обвинения.
- Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, Сенцова - к 20.
- В мае 2018 г. Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.
- 21 декабря 2018 стало известно, что Сенцова перевели из медчасти колонии в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе "в отряд для дальнейшего отбывания наказания".
- В декабре 2018 г. Сенцову в Страсбурге вручили премию имени Сахарова, награду вместо него получила его сестра Наталья Каплан.