День рождения Сенцова: МИД требует от РФ освободить политзаключенноо

МИД Украины в день рождения политзаключенного Олега Сенцова повторило требование к России освободить незаконно задержанного и осужденного в РФ украинского кинорежиссера.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сегодня украинский кинорежиссер Олег Сенцов отмечает свой 43-й день рождения. Он находится в российской тюрьме уже 6 лет, незаконно задержанный и осужденный. Мы поддерживаем Олега и повторяем требование освободить его", - говорится в заявлении министерства в официальном Twitter-аккаунте.

Написать письмо Сенцову можно на сайте электронных писем Федеральной системы исполнения наказаний РФ, заполнив форму и указав регион "Ямало-Ненецкий автономный округ", учреждение - ИК-8 Лабытнанги, получатель - Сенцов Олег Геннадьевич, год рождения - 1976.

Напомним,