День рождения Сенцова: МИД требует от РФ освободить политзаключенноо
МИД Украины в день рождения политзаключенного Олега Сенцова повторило требование к России освободить незаконно задержанного и осужденного в РФ украинского кинорежиссера.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Сегодня украинский кинорежиссер Олег Сенцов отмечает свой 43-й день рождения. Он находится в российской тюрьме уже 6 лет, незаконно задержанный и осужденный. Мы поддерживаем Олега и повторяем требование освободить его", - говорится в заявлении министерства в официальном Twitter-аккаунте.
Написать письмо Сенцову можно на сайте электронных писем Федеральной системы исполнения наказаний РФ, заполнив форму и указав регион "Ямало-Ненецкий автономный округ", учреждение - ИК-8 Лабытнанги, получатель - Сенцов Олег Геннадьевич, год рождения - 1976.
Напомним,
- На саммите Украина-ЕС президент Европейского совета Дональд Туск призвал Россию освободить украинского режиссера Олега Сенцова и всех украинцев, незаконно задержанных в России и Крыму.
- На следующей неделе Европарламент нового созыва проведет дебаты и голосование за резолюцию относительно украинских политзаключенных Кремля, среди которых и Олег Сенцов.
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