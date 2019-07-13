Зеленський – Сенцову: Не маємо чого вам подарувати, крім зобов'язання

6932 перегляди
Субота, 13 липня 2019, 18:47

Президент Володимир Зеленський сподівається, що політв'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов скоро зможе повернутися до Криму.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, вітаючи Сенцова з днем народження.

"Сьогодні ми були у Чонгарі, зовсім близько до вашого дому. Вірю, що ви скоро зможете туди повернутись, і попереду буде багато років вільного життя та нових творчих здобутків", - зазначив президент.

Він додав, що для мільйонів людей в Україні і в усьому світі Сенцов є взірцем незламності та гідності

"Ми не маємо чого вам сьогодні подарувати, крім непохитного зобов’язання битися за свободу для вас і всіх в’язнів", - написав Зеленський.

Нагадаємо:

  • 13 липня, у день народження політв'язня Олега Сенцова, МЗС України повторило вимогу звільнити незаконно затриманого і засудженого Росією українського режисера.
  • Українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали у Криму 10 травня 2014 року за звинуваченням у підготовці терактів. Українці категорично відкинули усі звинувачення.
  • Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, Сенцова – до 20.
  • У травні 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політичних в'язнів Кремля. Він відмовлявся від прийому їжі 145 днів і заявив про припинення голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування.
  • 21 грудня 2018 року стало відомо, що Сенцова перевели з медичної частини колонії в місті Лабитнангі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі "до загону для подальшого відбування покарання".

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський Сенцов


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський уже погрожує звільнити нового керівника Херсонщини 13 липня 2019, 17:46
Зеленський розкритикував одеський порт і дав завдання Труханову 13 липня 2019, 16:43
У Херсонщини з'явився новий керівник 13 липня 2019, 16:11
Усі новини
Головні новини
ЦВК вперше опублікувала фото всіх мажоритарників
"Слуга народу" хоче провести засідання нової Ради вже у серпні
Націоналісти під будівлею СБУ вимагали посадити Медведчука
У Херсонщини з'явився новий керівник
Усі новини
здоров'я

7 шляхів скоротити кількість спиртного у своєму житті

поради

17 способів стати більш цікавою людиною

психологія

6 ознак, що людина на вас "запала" та ще три, що недоречно "впадаєте" ви