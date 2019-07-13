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Зеленський – Сенцову: Не маємо чого вам подарувати, крім зобов'язання

Субота, 13 липня 2019, 18:47

Президент Володимир Зеленський сподівається, що політв'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов скоро зможе повернутися до Криму.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, вітаючи Сенцова з днем народження.

"Сьогодні ми були у Чонгарі, зовсім близько до вашого дому. Вірю, що ви скоро зможете туди повернутись, і попереду буде багато років вільного життя та нових творчих здобутків", - зазначив президент.

Він додав, що для мільйонів людей в Україні і в усьому світі Сенцов є взірцем незламності та гідності

"Ми не маємо чого вам сьогодні подарувати, крім непохитного зобов’язання битися за свободу для вас і всіх в’язнів", - написав Зеленський.

Нагадаємо:

  • 13 липня, у день народження політв'язня Олега Сенцова, МЗС України повторило вимогу звільнити незаконно затриманого і засудженого Росією українського режисера.
  • Українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали у Криму 10 травня 2014 року за звинуваченням у підготовці терактів. Українці категорично відкинули усі звинувачення.
  • Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, Сенцова – до 20.
  • У травні 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політичних в'язнів Кремля. Він відмовлявся від прийому їжі 145 днів і заявив про припинення голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування.
  • 21 грудня 2018 року стало відомо, що Сенцова перевели з медичної частини колонії в місті Лабитнангі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі "до загону для подальшого відбування покарання".

Українська правда
Теми: ЗеленськийСенцов
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