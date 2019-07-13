Зеленський – Сенцову: Не маємо чого вам подарувати, крім зобов'язання
Президент Володимир Зеленський сподівається, що політв'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов скоро зможе повернутися до Криму.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, вітаючи Сенцова з днем народження.
"Сьогодні ми були у Чонгарі, зовсім близько до вашого дому. Вірю, що ви скоро зможете туди повернутись, і попереду буде багато років вільного життя та нових творчих здобутків", - зазначив президент.
Він додав, що для мільйонів людей в Україні і в усьому світі Сенцов є взірцем незламності та гідності
"Ми не маємо чого вам сьогодні подарувати, крім непохитного зобов’язання битися за свободу для вас і всіх в’язнів", - написав Зеленський.
Нагадаємо:
- 13 липня, у день народження політв'язня Олега Сенцова, МЗС України повторило вимогу звільнити незаконно затриманого і засудженого Росією українського режисера.
- Українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали у Криму 10 травня 2014 року за звинуваченням у підготовці терактів. Українці категорично відкинули усі звинувачення.
- Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, Сенцова – до 20.
- У травні 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політичних в'язнів Кремля. Він відмовлявся від прийому їжі 145 днів і заявив про припинення голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування.
- 21 грудня 2018 року стало відомо, що Сенцова перевели з медичної частини колонії в місті Лабитнангі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі "до загону для подальшого відбування покарання".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua