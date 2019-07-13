Зеленський – Сенцову: Не маємо чого вам подарувати, крім зобов'язання

Президент Володимир Зеленський сподівається, що політв'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов скоро зможе повернутися до Криму.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, вітаючи Сенцова з днем народження.

"Сьогодні ми були у Чонгарі, зовсім близько до вашого дому. Вірю, що ви скоро зможете туди повернутись, і попереду буде багато років вільного життя та нових творчих здобутків", - зазначив президент.

Він додав, що для мільйонів людей в Україні і в усьому світі Сенцов є взірцем незламності та гідності

"Ми не маємо чого вам сьогодні подарувати, крім непохитного зобов’язання битися за свободу для вас і всіх в’язнів", - написав Зеленський.

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