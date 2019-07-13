Зеленский – Сенцову: Нечего вам подарить, кроме обязательства

1236 просмотров
Суббота, 13 июля 2019, 18:47

Президент Владимир Зеленский надеется, что политзаключенный Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов скоро сможет вернуться в Крым.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, поздравляя Сенцова с днем ​​рождения.

"Сегодня мы были в Чонгаре, совсем близко к вашему дому. Верю, что вы скоро сможете туда вернуться, и впереди будет много лет свободной жизни и новых творческих достижений", - отметил президент.

Он добавил, что для миллионов людей в Украине и во всем мире Сенцов является образцом несокрушимости и достоинства.

"Нам нечего вам сегодня подарить, кроме непоколебимого обязательства бороться за свободу для вас и всех заключенных", - написал Зеленский.

Напомним:

  • 13 июля, в день рождения политзаключенного Олега Сенцова, МИД Украины повторил требование освободить незаконно задержанного и осужденного Россией украинского режиссера.
  • Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 г. по обвинению в подготовке терактов. Украинцы категорически отвергли все обвинения.
  • Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, Сенцова - к 20.
  • В мае 2018 г. Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.
  • 21 декабря 2018 стало известно, что Сенцова перевели из медчасти колонии в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе "в отряд для дальнейшего отбывания наказания".

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский Сенцов


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский уже грозится уволить нового главу Херсонской ОГА 13 июля 2019, 17:46
Зеленский раскритиковал одесский порт и дал задание Труханову 13 июля 2019, 16:43
У Херсонской области появился новый руководитель 13 июля 2019, 16:11
Все новости
Главные новости
У Херсонской области появился новый руководитель
Президент позвонит Гройсману с просьбой уволить чиновника
Зеленский потребовал отставки главы ГФС: "Ладно - я, вы нас всех считаете идиотами?"
Телеканал, который связывают с Медведчуком, обстреляли из гранатомета
Все новости
психология

7 задач подросткового возраста

история

Почему дочь Ярослава Мудрого неправильно называть Анной Русской

Кино

Возможно ли кино без реальных актеров

Поиск по сайту
Архив
Весь архів