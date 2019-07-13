Зеленский – Сенцову: Нечего вам подарить, кроме обязательства

Президент Владимир Зеленский надеется, что политзаключенный Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов скоро сможет вернуться в Крым.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, поздравляя Сенцова с днем ​​рождения.

"Сегодня мы были в Чонгаре, совсем близко к вашему дому. Верю, что вы скоро сможете туда вернуться, и впереди будет много лет свободной жизни и новых творческих достижений", - отметил президент.

Он добавил, что для миллионов людей в Украине и во всем мире Сенцов является образцом несокрушимости и достоинства.

"Нам нечего вам сегодня подарить, кроме непоколебимого обязательства бороться за свободу для вас и всех заключенных", - написал Зеленский.

Напомним: