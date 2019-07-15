Денисова и Москалькова в Киеве обсуждают освобождение заложников

611 просмотров
Понедельник, 15 июля 2019, 12:55

Омбудсмен Людмила Денисова начала встречу со своей российской коллегой Татьяной Москальковой, во время которой обсудят вопросы освобождения заложников.

Об этом сообщила Денисова в Facebook.

Встреча проходит в рамках визита Москальковой в Киев.

"Мы обсудим вопрос освобождения граждан Украины, которые содержатся на территории РФ и оккупированного Крыма, а также содержащихся граждан РФ в Украине", - написала Денисова.

Также, по ее словам, омбудсмены рассмотрят возможность решения гуманитарных вопросов обеспечения отдельных граждан, находящихся в местах несвободы, медицинской или другой помощью.

"Будем говорить и о дальнейшем нашем сотрудничестве", - подытожила Денисова.

По словам Москальковой, этот диалог является продолжением разговора, который на днях провели президенты Украины и России.

"Очень важно, что состоялся разговор между президентами. И мы с вами действуем уже в фарватере того диалога, который начался. Очень важно, чтобы у нас с вами находились механизмы, инструментарии, чтобы помогать людям", - сказала Москалькова.

Напомним:

  • 11 июля Зеленский впервые провел телефонные переговоры с Путиным. По словам Пескова, инициатором беседы выступила украинская сторона.
  • Официальные ведомства стран сообщили, что стороны обсудили освобождение пленных военных моряков и других украинских граждан на территории РФ и оккупированных территориях, продолжение переговоров в нормандской формате.
  • 8 июля Зеленский предложил Путину встретиться в Минске и поговорить при участии президента США Дональда Трампа, премьера Великобритании Терезы Мей, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона.

  

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: заложники Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Медведчук встретится с главарями боевиков ОРДЛО 27 июня 2019, 13:07
Путин заявил, что встречался с Медведчуком по поводу украинских моряков 20 июня 2019, 14:31
Медведчук обвинил Порошенко в блокировании обмена заручниками 19 июня 2019, 09:36
Все новости
Главные новости
Оползень накрыл пляж в Одессе. Спасатели ищут под землей людей
Маршрутка и легковушка столкнулись на Киевщине, 3 человека погибли
"Слуга народа" заявила, что виновник смертельного ДТП – не ее член
Парубий рассказал о "сенсорной кнопке" для борьбы с кнопкодавством
Все новости
спорт

10 упражнений для бедер, которые можно делать в домашних условиях

Фото

12 идей тату, что объединят вас навсегда

психология

7 задач подросткового возраста

Поиск по сайту
Архив
Весь архів