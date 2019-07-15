Денисова и Москалькова в Киеве обсуждают освобождение заложников

Омбудсмен Людмила Денисова начала встречу со своей российской коллегой Татьяной Москальковой, во время которой обсудят вопросы освобождения заложников.

Об этом сообщила Денисова в Facebook.

Встреча проходит в рамках визита Москальковой в Киев.

"Мы обсудим вопрос освобождения граждан Украины, которые удерживаются на территории РФ и оккупированного Крыма, а также граждан РФ, удерживаемых в Украине", - написала Денисова.

Также, по ее словам, омбудсмены рассмотрят возможность решения гуманитарных вопросов обеспечения отдельных граждан, находящихся в местах несвободы, медицинской или другой помощью.

"Будем говорить и о дальнейшем нашем сотрудничестве", - подытожила Денисова.

По словам Москальковой, этот диалог является продолжением разговора, который на днях провели президенты Украины и России.

"Очень важно, что состоялся разговор между президентами. И мы с вами действуем уже в фарватере того диалога, который начался. Очень важно, чтобы у нас с вами находились механизмы, инструментарии, чтобы помогать людям", - сказала Москалькова.

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