Денисова и Москалькова в Киеве обсуждают освобождение заложников
Омбудсмен Людмила Денисова начала встречу со своей российской коллегой Татьяной Москальковой, во время которой обсудят вопросы освобождения заложников.
Об этом сообщила Денисова в Facebook.
Встреча проходит в рамках визита Москальковой в Киев.
"Мы обсудим вопрос освобождения граждан Украины, которые удерживаются на территории РФ и оккупированного Крыма, а также граждан РФ, удерживаемых в Украине", - написала Денисова.
Также, по ее словам, омбудсмены рассмотрят возможность решения гуманитарных вопросов обеспечения отдельных граждан, находящихся в местах несвободы, медицинской или другой помощью.
"Будем говорить и о дальнейшем нашем сотрудничестве", - подытожила Денисова.
По словам Москальковой, этот диалог является продолжением разговора, который на днях провели президенты Украины и России.
"Очень важно, что состоялся разговор между президентами. И мы с вами действуем уже в фарватере того диалога, который начался. Очень важно, чтобы у нас с вами находились механизмы, инструментарии, чтобы помогать людям", - сказала Москалькова.
Напомним:
- 11 июля Зеленский впервые провел телефонные переговоры с Путиным. По словам Пескова, инициатором беседы выступила украинская сторона.
- Официальные ведомства стран сообщили, что стороны обсудили освобождение пленных военных моряков и других украинских граждан на территории РФ и оккупированных территориях, продолжение переговоров в нормандской формате.
- 8 июля Зеленский предложил Путину встретиться в Минске и поговорить при участии президента США Дональда Трампа, премьера Великобритании Терезы Мей, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона.