Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: диверсия и обстрелы у Водяного, двое раненых

Понедельник, 15 июля 2019, 19:27

Источник: Операция объединенных сил

С начала суток российско-оккупационные войска семь раз обстреляли позиции украинских подразделений и ранили двух военнослужащих.

Детали: Среди примененного боевиками вооружения – минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие.

Наибольшее количество обстрелов – вблизи Водяного.

"Трижды вблизи Водяного: два раза из Ужовки – минометами калибра 82 мм, станковыми противотанковыми гранатометами и стрелковым оружием, из Пикузы – стрелковым оружием", - говорится в сообщении.

Под обстрелами двое бойцов получили ранения.

Что произошло раньше: Около 2.30 ночи украинские военные обнаружили диверсионно-разведывательную группу до 4 человек. Они двигались в сторону Водяного. Вследствие боя боевики отступили.

На месте боестолкновения бойцы ООС нашли остатки РПГ-7В и поврежденный АК-74.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Зеленский уволил командующего объединенных сил
Объединенные силы показали, как сбивали российские вертолеты в субботу
На Донбассе ВСУ уничтожили более 20 единиц техники и 30 оккупантов
Последние новости
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
Все новости...
Реклама: