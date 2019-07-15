ООС: диверсия и обстрелы у Водяного, двое раненых
Источник: Операция объединенных сил
С начала суток российско-оккупационные войска семь раз обстреляли позиции украинских подразделений и ранили двух военнослужащих.
Детали: Среди примененного боевиками вооружения – минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие.
Наибольшее количество обстрелов – вблизи Водяного.
"Трижды вблизи Водяного: два раза из Ужовки – минометами калибра 82 мм, станковыми противотанковыми гранатометами и стрелковым оружием, из Пикузы – стрелковым оружием", - говорится в сообщении.
Под обстрелами двое бойцов получили ранения.
Что произошло раньше: Около 2.30 ночи украинские военные обнаружили диверсионно-разведывательную группу до 4 человек. Они двигались в сторону Водяного. Вследствие боя боевики отступили.
На месте боестолкновения бойцы ООС нашли остатки РПГ-7В и поврежденный АК-74.
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