ООС: диверсия и обстрелы у Водяного, двое раненых

Источник: Операция объединенных сил

С начала суток российско-оккупационные войска семь раз обстреляли позиции украинских подразделений и ранили двух военнослужащих.

Детали: Среди примененного боевиками вооружения – минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие.

Наибольшее количество обстрелов – вблизи Водяного.

"Трижды вблизи Водяного: два раза из Ужовки – минометами калибра 82 мм, станковыми противотанковыми гранатометами и стрелковым оружием, из Пикузы – стрелковым оружием", - говорится в сообщении.

Под обстрелами двое бойцов получили ранения.

Что произошло раньше: Около 2.30 ночи украинские военные обнаружили диверсионно-разведывательную группу до 4 человек. Они двигались в сторону Водяного. Вследствие боя боевики отступили.

На месте боестолкновения бойцы ООС нашли остатки РПГ-7В и поврежденный АК-74.