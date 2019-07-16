США і Росія поговорять про нову угоду щодо контролю над озброєннями
Представники США і Росії в середу зустрінуться в Женеві, щоб обговорити ідею нової угоди про обмеження ядерної зброї, учасником якої в майбутньому може стати і Китай.
Про це заявили високопоставлені представники американської адміністрації, пише Голос Америки.
Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що хотів би укласти з Росією і Китаєм нову угоду про контроль над озброєннями, що поширюється на всі види ядерної зброї. Він уже обговорював цю тему окремо з російським президентом Володимиром Путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном.
Китай на даний момент не є учасником угод про контроль над ядерними озброєннями між Росією і США.
За словами анонімних джерел в адміністрації, американську делегацію очолить заступник держсекретаря США Джон Салліван. У делегацію також увійдуть представник Ради з національної безпеки Тім Моррісон і представники Пентагону, Об'єднаного комітету начальників штабів і Агентства з національної безпеки.
Російську делегацію очолить заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков.
"Ми вважаємо, що - постукаємо по дереву - ми досягли того моменту, коли можна спробувати почати цей процес знову", - сказало одне з джерел, перерахувавши довгу серію інцидентів, які ускладнили російсько-американські відносини за останній рік.
"Я говорю "постукаємо по дереву", тому що, на жаль, завжди достатньо лише одного інциденту, щоб все зірвалося", - додав він.
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Нагадаємо,
- США вимагають, щоб Росія знищила усі ракети, які порушують Договір про ліквідацію ракет малої та середньої дальності (ДРСМД), а також пускові установки і пов'язане з ними обладнання.
- У грудні 2018 року США дали РФ 60 днів на повернення до виконання договору ДРСМД. Після закінчення цього терміну США призупинять свої зобов'язання за Договором.
- 1 лютого Держсекретар США Майк Помпео заявив, що США виходять з історичного договору про контроль над ядерними озброєннями епохи холодної війни через те, що Росія роками порушувала домовленості.
- Якщо Росія не повернеться до виконання умов угоди, процес виходу завершиться через 6 місяців.
- Президент РФ Володимир Путін пообіцяв США "дзеркальну відповідь".
- Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про плани розробки нових типів ракетних систем у найближчі два роки.
- 3 липня Путін підписав закон про зупинку виконання Росією договору про ракети середньої та малої дальності.