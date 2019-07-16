Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США и Россия поговорят о новом соглашении по контролю над вооружениями

Вторник, 16 июля 2019, 06:02

Представители США и России в среду встретятся в Женеве, чтобы обсудить идею нового соглашения об ограничении ядерного оружия, участником которого в будущем может стать и Китай.

Об этом заявили высокопоставленные представители американской администрации, пишет Голос Америки.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что хотел бы заключить с Россией и Китаем новое соглашение о контроле над вооружениями, распространяющееся на все виды ядерного оружия. Он уже обсуждал эту тему отдельно с российским президентом Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Китай в настоящий момент не является участником соглашений о контроле над ядерными вооружениями между Россией и США.

По словам анонимных источников в администрации, американскую делегацию возглавит заместитель госсекретаря США Джон Салливан. В делегацию также войдут представитель Совета по национальной безопасности Тим Моррисон и представители Пентагона, Объединенного комитета начальников штабов и Агентства по национальной безопасности.

Российскую делегацию возглавит замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

"Мы считаем, что – постучим по дереву – мы достигли того момента, когда можно попытаться начать этот процесс снова", – сказал один из источников, перечислив длинную серию инцидентов, которые осложнили российско-американские отношения за последний год.

"Я говорю "постучим по дереву", потому что, к сожалению, всегда достаточно всего одного инцидента, чтобы все сорвалось", – добавил он.

Читайте также: 

Ракеты без ограничений: какие последствия для Украины будет иметь выход США из ядерного договора с РФ

Напомним, 

  • США требуют, чтобы Россия уничтожила все ракеты, которые нарушают договор, а также пусковые установки и связанное с ними оборудование.
  • В декабре 2018 года США дали РФ 60 дней на возвращение к выполнению договора. По истечении этого строка США приостановят свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
  • 1 февраля Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выходят из договора о контроле над ядерными вооружениями эпохи холодной войны из-за того, что Россия годами нарушала договоренности.
  • Если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, процесс выхода завершится через 6 месяцев.
  • Президент РФ Владимир Путин пообещал США "зеркальный ответ".
  • Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах разработки новых типов ракетных систем в ближайшие два года. 
  • 3 июля Путин подписал закон об остановке выполнения Россией Договора о ракетах средней и малой дальности.

Темы: СШАРосcияядерное оружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
США
Палата представителей США согласовала бюджет с $300 млн для Украины
Эстония экстрадировала в США российского контрабандиста западного оружия
Когда Украина применит кассетные снаряды: в США говорят, что РФ узнает об этом первой
Последние новости
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
Все новости...
Реклама: