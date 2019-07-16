"Голос” не попадает в Раду, "Батькивщина" близка к вылету – рейтинг КМИС
Рейтинг партии "Слуга народа" перед выборами в парламент растет и уже превышает 50%, в то время, как в других политсил количество сторонников уменьшается.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 3 по 13 июля.
Так, за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 52,3% опрошенных украинцев, которые определились с выбором.
За партию "Оппозиционная платформа - "За Жизнь" - 10,3%, за партию "Европейская Солидарность" - 7,9%, за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 5,8%, за партию "Сила и Честь" - 5,1%.
Вместе с тем сообщается, что партия "Голос" близка к проходу в парламент, за нее готовы проголосовать 4% респондентов.
Кроме того за партию "Оппозиционный блок" - проголосовали бы 3%, за партию "Гражданская позиция" - 2,5%, за Радикальную партию Олега Ляшко - 2,4%, за "Партию Шария" - 1,5%, за партию "Свобода" - 1,5%, за "Украинский стратегию Гройсмана" - 1,3%.
За другие партии в целом проголосовали бы 2,4%.
Сообщается, что методом личного интервью было опрошено 2004 респондентов, проживающих в 125 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативная для населения Украины старше 18 лет .
В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.
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Напомним:
- 15 июля опрос, проведенный "Центром Разумкова" показал, что наибольшую поддержку среди украинцев имеет партия "Слуга народа", за которую готовы отдать свои голоса 41,5% опрошенных украинский, которые определились с выбором и примут участие в голосовании.
- За партию "Оппозиционная платформа - за жизнь" намерены проголосовать 12,5%, за партию "Голос" - 8,8%, за партию "Европейская Солидарность" - 8,3%, за Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 7 0%, за партию "Сила и честь" -4,6%.
- Ранее Киевский международный институт социологии обнародовал результаты опроса, проведенного с 25 июня по 7 июля: "Слуга народа" - 48,5%, "Оппозиционная платформа - За Жизнь" - 14,1%, "Европейская Солидарность" - 9,2%, "Батькивщина" - 6,2%, "Голос" - 4,4%.
- Досрочные парламентские выборы пройдут 21 июля.
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