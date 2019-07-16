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В "нормандском формате" договорились о скором обмене пленными – Пристайко

Вторник, 16 июля 2019, 13:02
В нормандском формате договорились о скором обмене пленными – Пристайко

Во время переговоров советников президентов в "нормандском формате" 12 июля были достигнуты договоренности о "хлебном" перемирии на Донбассе и обмене "определенными количествами" пленных.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко, передает "Европейская правда".

"Удалось достичь определенных договоренностей, в частности достижение прекращения огня, так называемое хлебное перемирие, проведение разминирования в Станице Луганской и разведение на двух предварительно согласованных участках, определение следующей очереди участков для разведения и разминирования", - заявил Пристайко.

По его словам, стороны договорились в течение месяца осуществить обмен пленными в возможных форматах 10 на 10 или 15 на 15. В то же время, он отметил, что конкретные имена не обсуждались, это будут решать омбудсмены во время заседания в Минске.

Внешнеполитические советники лидеров Украины, Германии, Франции и России встретятся в конце лета, чтобы обсудить реализацию достигнутых 12 июля договоренностей.

"Мы точно договорились, что встретимся, чтобы посмотреть на прогресс тех договоренностей, которых мы достигли в июле", - сказал Пристайко.

По его словам, целесообразность встречи лидеров государств можно будет оценивать по итогам последующих переговоров советников.

Напомни:

  • 12 июля состоялась первая встреча советников лидеров Украины, Германии, Франции и России с целью восстановления "нормандского формата".
  • На встрече прорабатывали дальнейшие шаги по воплощению Минских соглашений.
  • Договоренность о встрече внешнеполитических советников лидеров "нормандской" четверки была достигнута в июне во время визитов Владимира Зеленского в Париж и Берлин.

Темы: пленныенормандский форматДонбассПристайкоМИД
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