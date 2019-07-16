Команда Зеленского ждет от новой Рады изменений по декларациям и поправкам Лозового

Источник: Заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка на форуме "Установления справедливости – повестка дня для будущего парламента".

Команда президента Владимира Зеленского ожидает, что новая Верховная Рада пересмотрит антикоррупционное законодательство и разберется с "поправками Лозового".

Прямая речь: "Чего мы хотим от нового парламента? Мы хотим пересмотреть законодательство, касающееся предотвращения коррупции, новый закон, касающийся деклараций, в частности, коррупции в политическом секторе. Новый парламент должен принять эти законы.

Мы хотим пересмотреть Уголовное процессуальное законодательство. Было принято много поправок в УПК, в том числе так называемые "правки Лозового", которые очень препятствуют эффективному осуществлению уголовных дел.

Кроме того, мы хотим от нового парламента, на самом деле, судебной реформы – настоящей".

Детали: Рябошапка обвинил бывшего президента Петра Порошенко в том, что "блестящие реформы" оставили суды, прокуратуру и Службу безопасности Украины почти на том же уровне, что был в 2014 году.

По его словам, нужно "инвестировать в людей" и в крепость институций.

Команда президента хочет, чтобы еще Верховная Рада 8 созыва на внеочередной сессии 18 июля приняла новый закон о незаконном обогащении, законы, необходимые для работы Высшего антикоррупционного суда, и еще несколько инициатив.

Напомним: