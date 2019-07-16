Команда Зеленского ждет от новой Рады изменений по декларациям и поправкам Лозового
Источник: Заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка на форуме "Установления справедливости – повестка дня для будущего парламента".
Команда президента Владимира Зеленского ожидает, что новая Верховная Рада пересмотрит антикоррупционное законодательство и разберется с "поправками Лозового".
Прямая речь: "Чего мы хотим от нового парламента? Мы хотим пересмотреть законодательство, касающееся предотвращения коррупции, новый закон, касающийся деклараций, в частности, коррупции в политическом секторе. Новый парламент должен принять эти законы.
Мы хотим пересмотреть Уголовное процессуальное законодательство. Было принято много поправок в УПК, в том числе так называемые "правки Лозового", которые очень препятствуют эффективному осуществлению уголовных дел.
Кроме того, мы хотим от нового парламента, на самом деле, судебной реформы – настоящей".
Детали: Рябошапка обвинил бывшего президента Петра Порошенко в том, что "блестящие реформы" оставили суды, прокуратуру и Службу безопасности Украины почти на том же уровне, что был в 2014 году.
По его словам, нужно "инвестировать в людей" и в крепость институций.
Команда президента хочет, чтобы еще Верховная Рада 8 созыва на внеочередной сессии 18 июля приняла новый закон о незаконном обогащении, законы, необходимые для работы Высшего антикоррупционного суда, и еще несколько инициатив.
Напомним:
- 3 октября 2017 года Верховная Рада приняла законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу, с поправками депутата от "Радикальной партии" Андрея Лозового.
- Эти поправки предусматривают, что все процессуальные решения, которые в той или иной мере ограничивают права граждан, следует согласовывать у процессуального руководителя и у следственного судьи, который эти ходатайства рассматривает. Кроме того, поправки уменьшают сроки расследования до 3 или 6 месяцев.
- Некоторые депутаты и юристы заявляли, что поправки Лозового позволят избежать наказания бывшим членам бывшей "Партии регионов".
- 21 июля 2019 года состоятся досрочные парламентские выборы. Полномочия народных депутатов Украины начинаются с момента принесения присяги.
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