Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Клімкін вважає, що моряків повернуть, але питання в умовах Росії

Вівторок, 16 липня 2019, 14:28

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що Росія поверне Україні захоплених біля Криму моряків, але на яких умовах і коли це станеться – сказати не може.

В інтерв'ю для "Настоящее время" під час відпустки він сказав, що коментарі можуть вплинути на терміни та умови звільнення моряків і суден.

"Те, що обговорювалося між президентом Росії і нашими друзями й партнерами, дає мені можливість сказати, що розвиток ситуації з моряками буде (...). Контакти президента Росії з лідерами інших країн дають мені підстави сказати, що питання буде вирішено. Але коли і як – я сказати не можу і не хочу", – заявив Клімкін.

На ідею забрати моряків як засуджених міністр нагадав, що моряки нічого не порушували і є військовополоненими, а Росія порушила імунітет українських військових суден і намагається представити все так, ніби Крим – російський.

"Це питання для нас і честі моряків, і честі держави, і питання міжнародно-правової позиції держави. Якщо приймемо їх умови по моряках – Росія тоді цим скористається щодо нашої позиції по Криму, нашої позиції в міжнародних судах, щодо всього, куди ми йдемо. І скаже, що насправді не було російської агресії. Це дуже комплексне питання", – наголосив голова МЗС.

За його словами, "існують політичні і юридичні конструкції, які дозволяють Росії їх (моряків) звільнити у будь-який момент".

Клімкін не став коментувати ні чутки про обмін моряків на головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, обвинуваченого в Україні в державній зраді, ні повернення в Україну Сергія Литвинова, якого на батьківщині помилували, ні звільнення 2 роки тому Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза.

А про кума російського президента Віктора Медведчука голова МЗС сказав, що той "свого часу брав участь у переговорах на Мінському майданчику" про заручників на Донбасі, але міністр хотів би "зовсім іншого результату".

Звільнення чотирьох українців, які перебували в полоні у сепаратистів так званих "ДНР" і "ЛНР", Клімкін прокоментував так: "Я вважаю, що цей крок був якимось чином прив'язаний до наступних парламентських виборів".

"Я так розумію, що в Москві є ідея збільшити його вплив як політичного гравця в українському політичному полі. І таким чином йому допомогли. Але, тим не менше, хлопці вдома. І це дуже добре", – додав він.

"Українська правда" у Threads

Теми: морякиРосіяКлімкінКримЧорне море
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
моряки
Контрнаступ на морі: чому так важко посадити корупціонерів 
Мінцифри анонсувало отримання спеціальних документів для моряків у "Дії"
Як суддя, що судив Героїв Майдану, допомагає корупціонерам повернути сірі схеми дипломування моряків
Останні новини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
Усі новини...
Реклама: