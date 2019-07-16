Клімкін вважає, що моряків повернуть, але питання в умовах Росії

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що Росія поверне Україні захоплених біля Криму моряків, але на яких умовах і коли це станеться – сказати не може.

В інтерв'ю для "Настоящее время" під час відпустки він сказав, що коментарі можуть вплинути на терміни та умови звільнення моряків і суден.

"Те, що обговорювалося між президентом Росії і нашими друзями й партнерами, дає мені можливість сказати, що розвиток ситуації з моряками буде (...). Контакти президента Росії з лідерами інших країн дають мені підстави сказати, що питання буде вирішено. Але коли і як – я сказати не можу і не хочу", – заявив Клімкін.

На ідею забрати моряків як засуджених міністр нагадав, що моряки нічого не порушували і є військовополоненими, а Росія порушила імунітет українських військових суден і намагається представити все так, ніби Крим – російський.

"Це питання для нас і честі моряків, і честі держави, і питання міжнародно-правової позиції держави. Якщо приймемо їх умови по моряках – Росія тоді цим скористається щодо нашої позиції по Криму, нашої позиції в міжнародних судах, щодо всього, куди ми йдемо. І скаже, що насправді не було російської агресії. Це дуже комплексне питання", – наголосив голова МЗС.

За його словами, "існують політичні і юридичні конструкції, які дозволяють Росії їх (моряків) звільнити у будь-який момент".

Клімкін не став коментувати ні чутки про обмін моряків на головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, обвинуваченого в Україні в державній зраді, ні повернення в Україну Сергія Литвинова, якого на батьківщині помилували, ні звільнення 2 роки тому Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза.

А про кума російського президента Віктора Медведчука голова МЗС сказав, що той "свого часу брав участь у переговорах на Мінському майданчику" про заручників на Донбасі, але міністр хотів би "зовсім іншого результату".

Звільнення чотирьох українців, які перебували в полоні у сепаратистів так званих "ДНР" і "ЛНР", Клімкін прокоментував так: "Я вважаю, що цей крок був якимось чином прив'язаний до наступних парламентських виборів".

"Я так розумію, що в Москві є ідея збільшити його вплив як політичного гравця в українському політичному полі. І таким чином йому допомогли. Але, тим не менше, хлопці вдома. І це дуже добре", – додав він.