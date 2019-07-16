Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Россия вернет Украине захваченных возле Крыма моряков, но на каких условиях и когда это произойдет – сказать не может.

В интервью "Настоящему времени" во время отпуска он сказал, что комментарии могут повлиять на сроки и условия освобождения моряков и судов.

"То, что обсуждалось между президентом России и нашими друзьями и партнерами, дает мне возможность сказать, что развитие ситуации с моряками будет (…). Контакты президента России с лидерами других стран дают мне основания сказать, что вопрос будет решен. Но когда и как – я сказать не могу и не хочу", – заявил Климкин.

На идею забрать моряков как осужденных министр напомнил, что моряки ничего не нарушали и являются военнопленными, а Россия нарушила иммунитет украинских военных судов и пытается представить все так, будто Крым – российский.

"Это вопрос для нас и чести моряков, и чести государства, и вопрос международно-правовой позиции государства. Если примем их условия по морякам –​ Россия тогда этим воспользуется относительно нашей позиции по Крыму, нашей позиции в международных судах, относительно всего, куда мы идем. И скажет, что на самом деле не было российской агрессии. Это очень комплексный вопрос", – подчеркнул глава МИД.

По его словам, "существуют политические и юридические конструкции, которые позволяют России их освободить в любой момент".

Климкин не стал комментировать ни слухи об обмене моряков на главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, обвиняемого в Украине в госизмене, ни возвращение в Украину Сергея Литвинова, которого на родине помиловали, ни освобождение 2 года назад Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.

А о куме российского президента Викторе Медведчуке глава МИД сказал, что тот "одно время принимал участие в переговорах на Минской площадке" о заложниках на Донбассе, но министр хотел бы "совсем другого результата".

Освобождению четырех украинцев, которые находились в плену у сепаратистов так называемых "ДНР" и "ЛНР", Климкин прокомментировал так: "Я считаю, что этот шаг был каким-то образом привязан к следующим парламентским выборам".

"Я так понимаю, что в Москве есть идея увеличить его влияние как политического игрока в украинском политическом поле. И таким образом ему помогли. Но, тем не менее, ребята дома. И это очень хорошо", – добавил он.