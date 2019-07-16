Омбудсмени попросять Путіна і Зеленського помилувати деяких засуджених – росЗМІ

Уповноважені з прав людини в Україні і Росії мають намір звернутися до президентів двох країн з проханням про помилування деяких засуджених.

Про це сказала у вівторок український омбудсмен Людмила Денісова на спільній прес-конференції в Москві з уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою, передає російський "Інтерфакс".

"Ми обговорили, що звернемося до керівників наших країн з розгляду деяких кейсів - деяких наших громадян і громадян вашої країни про помилування і якісь інші методи, щоб вони були звільнені", - сказала Денісова.

Відзначається також, що Москалькова і Денісова обмінялися списками українців і росіян, які перебувають у СІЗО і в'язницях двох країн.

Зокрема Денісова передала Москальковій перелік, що складається зі 150 справ.

"Я теж привезла вам список, який містить 150 кейсів. Це громадяни України, які утримуються на території Російської Федерації і в Криму, в тому числі 24 моряка", - сказала Денісова.

"Я б вам хотіла його передати, щоб ви звернули свою увагу так, як ви це вмієте робити, щоб всі питання гуманітарного блоку були вирішені, щоб підтримувалися ці громадяни України, які перебувають у непростих умовах, тому що місця несвободи - це непрості місця для наших громадян і для громадян РФ, які перебувають в Україні", - сказала український омбудсмен.

Москалькова сказала, що зустріч з Денісовою "дуже важлива, вона визначає вектор взаємодії і допомоги громадянам, дає можливість сподіватися багатьом сім'ям, що вирішаться долі людей, вони зможуть повернутися додому, їм буде надана допомога в місцях позбавлення волі".

"Ми намітили дорожню карту цієї взаємодії", - сказала російський омбудсмен.

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