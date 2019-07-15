Денісова їде до Москви на суд над моряками

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Понеділок, 15 липня 2019, 16:55

Джерело: омбудсмен Людмила Денісова у коментарі "Укрінформу"

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова планує відвідати в Москві судове засідання щодо продовження арешту українським військовополоненим.

Пряма мова: "Сьогодні виїжджаю до Москви. Завтра зустрічаюсь з пані Москальковою у неї в офісі, тому що ми домовились зробити певні кроки, підготувати деякі документи, щоб це надало нам можливість більш змістовно обговорити наші завдання, що стоять щодо реалізації гуманітарних прав наших громадян. І в тому числі - напрацювання механізму щодо повернення наших громадян. І ми завтра будемо це робити".

Деталі: 16 липня до Москви прибувають родичі та рідні українських військовополонених. У середу будуть відбуватись судові засідання щодо розгляду зміни чи продовження запобіжного заходу українським морякам.

Що відбулося раніше: Москалькова прилетіла до Києва на суд щодо підозрюваного у держзраді керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Вони обговорювали питання обміну громадян України, яких утримує РФ та росіян з України, які хочуть повернутися в Росію. Москалькова заявила, що ця зустріч – у фарватері діалогу, який почався між президентами країни Зеленським і Путіним.

Чому це важливо: Постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права зобов’язав РФ відпустити захоплених українських моряків. Росія поки відмовляється виконувати це рішення.

Історія питання:

  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
  • Окупаційні "суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".
  • Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
  • 9 липня слідче управління ФСБ РФ пред'явило звинувачення в остаточній редакції всім 24-м військовополоненим українським морякам.
  • 11 липня Зеленський вперше провів телефонні переговори з Путіним. За словами Пєскова, ініціатором розмови була українська сторона.
  • 15 липня заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін сказав, що Росія обговорює з Україною питання обміну затриманих у районі Керченської протоки українських моряків.

Знати більше:

Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів

Полонені моряки: де вони зараз, що на них чекає і як Україна буде їх звільняти

"Моряки "в обмін" на ПАРЄ: що ховається за публічним конфліктом Зеленського та Клімкіна"

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Теми: моряки права людини


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