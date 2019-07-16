Омбудсмены попросят Путина и Зеленского помиловать ряд осужденных – росСМИ

Уполномоченные по правам человека в Украине и России намерены обратиться к президентам двух стран с просьбой о помиловании ряда осужденных.



Об этом сказала во вторник украинский омбудсмен Людмила Денисова на совместной пресс-конференции в Москве с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, передает российский "Интерфакс".

"Мы обсудили, что обратимся к руководителям наших стран по рассмотрению некоторых кейсов - некоторых наших граждан и граждан вашей страны о помиловании и какие-то другие методы, чтобы они были освобождены", – сказала Денисова.

Отмечается также, что Москалькова и Денисова обменялись списками украинцев и россиян, находящихся в СИЗО и тюрьмах двух стран.

Напомним: