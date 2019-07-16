Омбудсмены попросят Путина и Зеленского помиловать ряд осужденных – росСМИ

Уполномоченные по правам человека в Украине и России намерены обратиться к президентам двух стран с просьбой о помиловании ряда осужденных.



Об этом сказала во вторник украинский омбудсмен Людмила Денисова на совместной пресс-конференции в Москве с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, передает российский "Интерфакс".

"Мы обсудили, что обратимся к руководителям наших стран по рассмотрению некоторых кейсов - некоторых наших граждан и граждан вашей страны о помиловании и какие-то другие методы, чтобы они были освобождены", – сказала Денисова.

Отмечается также, что Москалькова и Денисова обменялись списками украинцев и россиян, находящихся в СИЗО и тюрьмах двух стран.

В частности Денисова передала Москальковой список, состоящий из 150 дел.



"Я тоже привезла вам список, который содержит 150 кейсов. Это граждане Украины, которые содержатся на территории Российской Федерации и в Крыму, в том числе 24 моряка",- сказала Денисова.



"Я бы вам хотела его передать, чтобы вы обратили свое внимание так, как вы это умеете делать, чтобы все вопросы гуманитарного плана были решены, чтобы поддерживались эти граждане Украины, которые находятся в непростых условиях, потому что места несвободы - это непростые места для наших граждан и для граждан РФ, которые находятся в Украине", - сказала украинский омбудсмен.



Москалькова сказала, что встреча с Денисовой "очень важная, она определяет вектор взаимодействия и помощи гражданам, дает возможность надеяться многим семьям, что разрешатся судьбы людей, они смогут вернуться домой, им будет оказана помощь в местах лишения свободы".



"Мы наметили дорожную карту этого взаимодействия", - сказала российский омбудсмен.

Напомним: