Омбудсмены попросят Путина и Зеленского помиловать ряд осужденных – росСМИ
Уполномоченные по правам человека в Украине и России намерены обратиться к президентам двух стран с просьбой о помиловании ряда осужденных.
Об этом сказала во вторник украинский омбудсмен Людмила Денисова на совместной пресс-конференции в Москве с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, передает российский "Интерфакс".
"Мы обсудили, что обратимся к руководителям наших стран по рассмотрению некоторых кейсов - некоторых наших граждан и граждан вашей страны о помиловании и какие-то другие методы, чтобы они были освобождены", – сказала Денисова.
Отмечается также, что Москалькова и Денисова обменялись списками украинцев и россиян, находящихся в СИЗО и тюрьмах двух стран.
Напомним:
- Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова обсудила с Денисовой вопрос обмена удерживаемыми украинцами и россиянами. По словам российской чиновницы, эта встреча - в фарватере диалога между президентами.
- 16 июля Денисова уехала в Москву, где состоится судебное заседание по рассмотрению изменения или продлении меры пресечения военнопленным украинским морякам. Она подтвердила, что моряки входят в список лиц, которым намерены обменяться Украина и Россия.
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