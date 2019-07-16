Омбудсмены попросят Путина и Зеленского помиловать ряд осужденных – росСМИ

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Вторник, 16 июля 2019, 16:15

Уполномоченные по правам человека в Украине и России намерены обратиться к президентам двух стран с просьбой о помиловании ряда осужденных.

Об этом сказала во вторник украинский омбудсмен Людмила Денисова на совместной пресс-конференции в Москве с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, передает российский "Интерфакс".

"Мы обсудили, что обратимся к руководителям наших стран по рассмотрению некоторых кейсов - некоторых наших граждан и граждан вашей страны о помиловании и какие-то другие методы, чтобы они были освобождены", – сказала Денисова.

Отмечается также, что Москалькова и Денисова обменялись списками украинцев и россиян, находящихся в СИЗО и тюрьмах двух стран.

Напомним:

  • Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова обсудила с Денисовой вопрос обмена удерживаемыми украинцами и россиянами. По словам российской чиновницы, эта встреча - в фарватере диалога между президентами.
  • 16 июля Денисова уехала в Москву, где состоится судебное заседание по рассмотрению изменения или продлении меры пресечения военнопленным украинским морякам. Она подтвердила, что моряки входят в список лиц, которым намерены обменяться Украина и Россия.

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Темы: заложники политзаключенные


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