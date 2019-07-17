Гриценко – Смешку: Роги обламаю

Джерело: сторінка у Facebook Анатолія Гриценка.

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив, що "обламає рога" керівнику партії "Сила І Честь" Ігорю Смешку, якщо той буде закривати йому рота.

Пряма мова: "Сила і честь" генерала-спецслужбіста слабкістю і підлістю виявилися. Напхав у свій список депутатів БППшників разом із працівниками АП, які прикривали корупцію Порошенка & Со, і коли в ефірі Свободи слова його про це питають, нічого кращого не придумав, як підло, за лаштунками студії під час реклами, натравити ще й свого охоронця на представника нашої команди.

Натиснути фізично, закрити рота? Не вдасться! Ці підлі спецслужбістські штучки собі залиште. У студії (не за лаштунками) генерала я твердо попередив: ще один такий підлий вчинок - роги обламаю. Без охоронця.

Деталі: Гриценко стверджує, що в ефірі одного з телеканалів його партієць запитав у представника "Сили і честі" про депутатів Блоку Петра Порошенка, які ввійшли у виборчий список Смешка, а у перерві його охоронець нібито намагався змусити не ставити подібних питань.

Як пояснив у коментарі "Українській правді" нардеп Дмитро Добродомов, який балотується від партії Гриценка, 16 липня він в ефірі "Свободи слова" на ICTV запитав у Смешка, як колишні представники БПП та "Партії регіонів" потрапили до його списку, після чого, перед відповіддю, була оголошена перерва.

"Я вийшов покурити, коли до мене підійшов Смешко і взяв мене "за барки", зазначивши, що зараз пояснить мені третій закон Ньютона за подібні питання. Оскільки це вже досить немолода людина, я, звісно, не відповів силою, але спробував прибрати його руки, після чого на мене накинувся його охоронець. Що робив на ефірі охоронець, я так і не зрозумів", - розповів Добродомов.

Він додав, що в ефірі Смешко зробив вигляд, що не розуміє, про що йдеться.

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